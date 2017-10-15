Опубликован трейлер к матчу-реваншу между Головкиным и Альваресом

YouTube-канал The Fight Game опубликовал трейлер, посвященный матчу-реваншу между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) и чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

В начале октября Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал немедленный реванш между Головкиным и «Канело». Команды боксеров уже вступили в переговоры.

Наиболее вероятной датой их второго поединка называется 5 мая 2018 года. На право принять бой претендуют три города.

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом прошел 16 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Этот результат помог казахстанцу защитить титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, но прервал его серию из 37 побед подряд.