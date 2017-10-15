Опубликован трейлер к матчу-реваншу между Головкиным и Альваресом

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Пилот вернул вылетевший из Москвы самолет обратно из-за инцидента
Война c Америкой на западной границе: кто кого
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье0
Ницца0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона0
Вильярреал0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив0
Северсталь0
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА0
Ак Барс0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн0
Сочи0
Хоккей. КХЛ
3-й период
ХК Динамо0
Нефтехимик0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Р0
Торпедо НН0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Олимпик Д0
Александрия0
Футбол. Зарубежный
19:30
Черноморец Од
Динамо К
Футбол. Зарубежный
19:30
Малага
Леганес
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов0
Рубин1
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер2
Вольфсбург2
Хоккей. КХЛ
16:00
Йокерит2
Салават Юлаев0
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо1
Нант1
Футбол. Зарубежный
16:00
Кротоне2
Торино2
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри2
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья2
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория3
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло0
Кьево0
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув1
Эвертон1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа1
Локомотив М0
Футбол. Зарубежный
14:00
Звезда К0
Карпаты0
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина2
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар0
Депортиво0
Хоккей. НХЛ
16.10
Вегас Голден Найтс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
16.10
Анахайм Дакс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
16.10
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз4
Баффало Сэйбрз2
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс1
Нью-Йорк Айлендерс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс2
Калгари Флэймз5
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз1
Оттава Сенаторз6
Все события
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче 13-го тура
«В России ждите бешенства». Как английских фанатов готовят к ЧМ
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
11Пустой «Камп Ноу», разгромные победы МЮ и ПСЖ и другие события выходных
23ЧМ-2018: Кто точно приедет в Россию
17:49 (мск), источник: Vesti.kz

Опубликован трейлер к матчу-реваншу между Головкиным и Альваресом

Их первый бой прошел в сентябре в Лас-Вегасе и закончился ничьей.

YouTube-канал The Fight Game опубликовал трейлер, посвященный матчу-реваншу между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) и чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

В начале октября Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал немедленный реванш между Головкиным и «Канело». Команды боксеров уже вступили в переговоры.

Наиболее вероятной датой их второго поединка называется 5 мая 2018 года. На право принять бой претендуют три города.

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом прошел 16 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Этот результат помог казахстанцу защитить титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, но прервал его серию из 37 побед подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.
Бросившая Аршавина жена "объявила" об уходе футболиста из "Кайрата"
«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче 13-го тура
«В России ждите бешенства». Как английских фанатов готовят к ЧМ
Шарапова — снова чемпион! Первый титул за 2,5 года
Федерер обыграл Надаля в финале «Мастерса» в Шанхае
Гол Руни спас «Эвертон» от поражения в матче с «Брайтоном»
Панарин и Бобровский помогли «Коламбусу» одолеть «Миннесоту»
Гол М’Вила принес «Рубину» победу над «Ростовом» в матче ЧР
Новости
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь