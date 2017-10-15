Перед матчем с «Норвичем» игроки и тренерский штаб «Халла» нашли в раздевалке чайник советского образца.
Опубликован трейлер к матчу-реваншу между Головкиным и Альваресом
Их первый бой прошел в сентябре в
Их первый бой прошел в сентябре в
В начале октября Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал немедленный реванш между Головкиным и «Канело». Команды боксеров уже вступили в переговоры.
Наиболее вероятной датой их второго поединка называется 5 мая 2018 года. На право принять бой претендуют три города.
Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом прошел 16 мая на арене