Названа «главная ошибка» Головкина в первом бою с «Канело»
WBC уже санкционировал их реванш, команды боксеров начали переговоры.
WBC уже санкционировал их реванш, команды боксеров начали переговоры.
Обозреватель портала Boxingnews24.com Шон Джонс выразил мнение, что команда чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) допустила ошибку в первом бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).
Их поединок состоялся 16 сентября на арене
Ранее промоутер GGG Том Леффлер заявил, что реванш является их приоритетом. «Канело» поддержал в этом команду казахстанца, добавив, что хочет провести второй бой в мае 2018 года.
«Бой «Канело» — Головкина, почти наверняка, вернется в
Головкин, скорее всего, поставит перед собой задачу нокаутировать «Канело» в
Golden Boy может настаивать на том, чтобы реванш прошел в
Теперь, по прошествии времени, можно сказать, что Головкин и Леффлер совершили ошибку, позволив провести первый бой в
Добавим, что команды боксеров уже начали переговоры о втором поединке. По словам Леффлера, если они не смогут договориться с «Канело», то у Головкина есть и запасные варианты. Однако команда мексиканца не хочет, чтобы GGG дрался до мая.