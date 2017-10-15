Названа «главная ошибка» Головкина в первом бою с «Канело»

Обозреватель портала Boxingnews24.com Шон Джонс выразил мнение, что команда чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) допустила ошибку в первом бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

Их поединок состоялся 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей, вызвавшей бурю негодования среди экспертов и фанатов бокса. Всемирный боксерский совет (WBC) уже санкционировал немедленный реванш между Головкиным и Альваресом.

Ранее промоутер GGG Том Леффлер заявил, что реванш является их приоритетом. «Канело» поддержал в этом команду казахстанца, добавив, что хочет провести второй бой в мае 2018 года.

«Бой «Канело» — Головкина, почти наверняка, вернется в Лас-Вегас, штат Невада. Но на этот раз там не будет тех судей, которые обслуживали их первый поединок. Последнее, что нужно «Канело» и Головкину, так это то, чтобы еще одно спорное решение запятнало их бой.

Головкин, скорее всего, поставит перед собой задачу нокаутировать «Канело» в матче-реванше, особенно если бой состоится в Лас-Вегасе. Если Головкин сможет сделать это, то судьи уже не смогут повлиять на исход боя.

Golden Boy может настаивать на том, чтобы реванш прошел в Лас-Вегасе, в городе, где у них есть шанс выиграть решением или получить еще одну ничью. Но Головкин хочет честные условия для обеих сторон и он не хочет, чтобы матч-реванш снова состоялся в Лас-Вегасе по очевидной причине.

Теперь, по прошествии времени, можно сказать, что Головкин и Леффлер совершили ошибку, позволив провести первый бой в Лас-Вегасе. «Канело» дрался в Лас-Вегасе семь раз до боя с Головкиным, и все эти бои были огромными, которые приносили много денег в город. Головкин же, напротив, там никогда не бился. Был огромный дисбаланс сил между двумя бойцами, когда дело дошло до популярности в Лас-Вегасе, и кто из боксеров имеет большую значимость для города. Головкин и Леффлер должны были договориться о том, чтобы бой прошел в другом штате, но они этого не сделали, и, как результат, Головкин не смог одержать победу в поединке, в котором он, как казалось, доминировал, — написал автор.