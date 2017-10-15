Ортис провалил второй допинг-тест, ему грозит не менее 6 месяцев дисквалификации

По информации издания, 38-летний кубинец добровольно сдал допинг-пробу в рамках антидопинговой программы Всемирной боксерской ассоциации (WBA), однако тест дал положительный результат на диуретики хлоротиазид и гидрохлоротиазид. Ортис имеет право запросить вскрытие допинг-пробы «Б» до 20 октября, однако он до сих пор не сделал соответствующий запрос в WBA. Согласно правилам организации, теперь его должны исключить из рейтингов и отстранить от проведения поединков на срок от шести месяцев.