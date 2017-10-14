Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
На американском ТВ нокаут Дычко назвали «ударом вечера»
Казахстанский супертяж Иван Дычко (2−0, 2 КО) одержал вторую победу на
Казахстанский супертяж Иван Дычко (2−0, 2 КО) одержал вторую победу на
В рамках вечера бокса на арене A La Carte в Тампе (США, штат Флорида) он в третьем раунде нокаутировал американского дебютанта Родригеса Кейджа (0−1).
«В настоящем фестивале нокаутов бронзовый призер Олимпийских игр казахстанец Иван Дычко завершил свой бой с Родригесом Кейджем ударом вечера», — комментирует нокаут американский телеканал Telemundo Deportes.