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14:59 (мск), источник: Vesti.kz

Американский журналист прокомментировал нокаут Дычко и оценил его перспективы в профи-боксе

Американский журналист сайта Delcotimes.com Джэк МакКаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал победу призера Олимпийских игр казахстанца Ивана Дычко во втором бою на профессиональном ринге.

В поединке, который прошел в американском городе Тампа, казахстаннец в третьем раунде нокаутировал местного дебютанта Родригеса Кейджа.

«Второй соперник Дычко был посильнее предыдущего. Он немного потряс казахстанца, однако по ходу боя было видно, что победа Дычко вопрос времени. Главное, что Дычко не теряется во время боя. Действия соперника не сбивают его и он продолжает использовать свою стратегию. Первый и второй раунд были почти конкурентными, а в третьем преимущество было у Дычко. Он его реализовал. Здесь был бой двух начинающих профессионалов и лучшим был тот, который смог реализовать свой план на бой. Я думаю все прошло хорошо для Дычко. Но в каждом следующем бою он должен действовать лучше, чем в предыдущем. Перспективы у парня очень хорошие», — поделился МакКаферри.

После боя своим мнением о бое Дычко поделился менеджер боксера Зия Алиев. Ранее представитель казахстанца отметил, что Дычко может провести четыре боя до конца года.

Американский журналист прокомментировал нокаут Дычко и оценил его перспективы в профи-боксе
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