Американский журналист прокомментировал нокаут Дычко и оценил его перспективы в профи-боксе

«Второй соперник Дычко был посильнее предыдущего. Он немного потряс казахстанца, однако по ходу боя было видно, что победа Дычко вопрос времени. Главное, что Дычко не теряется во время боя. Действия соперника не сбивают его и он продолжает использовать свою стратегию. Первый и второй раунд были почти конкурентными, а в третьем преимущество было у Дычко. Он его реализовал. Здесь был бой двух начинающих профессионалов и лучшим был тот, который смог реализовать свой план на бой. Я думаю все прошло хорошо для Дычко. Но в каждом следующем бою он должен действовать лучше, чем в предыдущем. Перспективы у парня очень хорошие», — поделился МакКаферри.