СМИ надеются, что на реванш Головкин — «Канело» назначат компетентных судей

Приоритетом для Головкина будет нокаут Альвареса, особенно если бой будет проходить вновь в Лас-Вегасе. Нокаутировав «Канело», судьи не смогут отобрать победу у GGG. Они просто будут сидеть и смотреть, в свою очередь, мир бокса избежит очередного спорного результата, такого как 16 сентября.



Реванш Головкин — «Канело» должен решить все — насколько это позволит компетентность судей", — считает Джонс.



Напомним, второй бой Головкин — Альварес намечен на 5 мая будущего года, стороны пытаются уладить вск детали.