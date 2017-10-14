Гроувз: У Головкина не все получалось в бою с Джейкобсом. Поэтому ему не стоит подниматься в весе

«Я думаю, «Канело» слишком мал, да и Головкин тоже. Несмотря на свои небольшие габариты, Головкин преуспел в своей мощи. Если он поднимется в весе, то потеряет преимущество в силе. У него не все получалось в последних боях против больших парней, имею ввиду поединок с Джейкобсом.

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Так оно и есть: чем больше вы, тем лучше выдерживаете удары. Будет Головкин боксировать против суперсредневесов, потеряет силу. Ему это не нужно. Он сделал себе имя в среднем весе, у него будет достаточно боев в этом дивизионе. На его месте я бы остался в этом весе, — приводит слова Гроувза Boxingscene.com.