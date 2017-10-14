Гроувз: У Головкина не все получалось в бою с Джейкобсом. Поэтому ему не стоит подниматься в весе
Британский боксер Джордж Гроувз считает, что казахстанцу Геннадию Головкину не стоит встречаться с боксерами из суперсреднего веса.
Британский боксер Джордж Гроувз считает, что казахстанцу Геннадию Головкину не стоит встречаться с боксерами из суперсреднего веса.
«Я думаю, «Канело» слишком мал, да и Головкин тоже. Несмотря на свои небольшие габариты, Головкин преуспел в своей мощи. Если он поднимется в весе, то потеряет преимущество в силе. У него не все получалось в последних боях против больших парней, имею ввиду поединок с Джейкобсом.
Так оно и есть: чем больше вы, тем лучше выдерживаете удары. Будет Головкин боксировать против суперсредневесов, потеряет силу. Ему это не нужно. Он сделал себе имя в среднем весе, у него будет достаточно боев в этом дивизионе. На его месте я бы остался в этом весе, — приводит слова Гроувза Boxingscene.com.
Напомним, что сегодня, 14 октября, чемпион мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе 29-летний британец Джордж Гроувз (26−3, 19КО) и 31-летний британец Джейми Кокс (24−0, 13КО) проведут бой в Лондоне в рамках ¼ финала Всемирной боксерской суперсерии. Победитель в дальнейшем встретится с Крисом