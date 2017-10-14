Гроувз: У Головкина не все получалось в бою с Джейкобсом. Поэтому ему не стоит подниматься в весе

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Война c Америкой на западной границе: кто кого
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард0
Амур0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс0
Куньлунь0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо М0
СКА-Хабаровск0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Олимпиец0
Кубань0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Крылья Советов0
Ротор-Волгоград0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник0
Балтика0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Динамо СПб0
Спартак-20
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Тюмень0
Тамбов0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетик0
Севилья0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Томь0
Факел0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Сибирь0
Оренбург0
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Слован
Хоккей. КХЛ
14:30
Югра
Адмирал
Футбол. Зарубежный
14:30
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Витязь
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Луч-Энергия
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Енисей
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Анжи
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-96
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Гамбург
Футбол. Зарубежный
17:00
Сталь Д
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
17:00
Верес
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Суонси
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
17:15
Хетафе
Реал
Футбол. Первый дивизион
18:00
Химки
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
18:00
Дижон
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Лацио
Футбол. Зарубежный
19:30
Уотфорд
Арсенал
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Труа
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетико
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Наполи
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс3
Детройт Ред Уингз6
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш3
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз0
Оттава Сенаторз6
Хоккей. НХЛ
15.10
Виннипег Джетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
15.10
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
15.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
15.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
15.10
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
15.10
Питтсбург Пингвинз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз2
Вашингтон Кэпиталз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс3
Нью-Йорк Рейнджерс1
Все события
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Стала известна соперница Шараповой в первом круге «Кубка Кремля»
Дебютная шайба Панарина за «Коламбус» принесла клубу победу
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
17«Спартак» обыграл «Урал» в матче РФПЛ
12:52 (мск), источник: Vesti.kz

Гроувз: У Головкина не все получалось в бою с Джейкобсом. Поэтому ему не стоит подниматься в весе

Британский боксер Джордж Гроувз считает, что казахстанцу Геннадию Головкину не стоит встречаться с боксерами из суперсреднего веса.

«Я думаю, «Канело» слишком мал, да и Головкин тоже. Несмотря на свои небольшие габариты, Головкин преуспел в своей мощи. Если он поднимется в весе, то потеряет преимущество в силе. У него не все получалось в последних боях против больших парней, имею ввиду поединок с Джейкобсом.

Читайте также
Эксперт ESPN сравнил возможные реванши Головкина с Альваресом и Джейкобсом

Так оно и есть: чем больше вы, тем лучше выдерживаете удары. Будет Головкин боксировать против суперсредневесов, потеряет силу. Ему это не нужно. Он сделал себе имя в среднем весе, у него будет достаточно боев в этом дивизионе. На его месте я бы остался в этом весе, — приводит слова Гроувза Boxingscene.com.

Напомним, что сегодня, 14 октября, чемпион мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе 29-летний британец Джордж Гроувз (26−3, 19КО) и 31-летний британец Джейми Кокс (24−0, 13КО) проведут бой в Лондоне в рамках ¼ финала Всемирной боксерской суперсерии. Победитель в дальнейшем встретится с Крисом Юбенком-младшим, который ранее нокаутировал турецкого боксера Авни Йылдырыма.

У Головкина не все получалось в бою с Джейкобсом. Поэтому ему не стоит подниматься в весе - Гроувз
Гол Овечкина и передачи Кузнецова помогли победить «Вашингтону»
Российская теннисистка стала финалисткой турнира в Гонконге
Стала известна соперница Шараповой в первом круге «Кубка Кремля»
Четвёртое пришествие: какой будет «Бавария» Хайнкеса
Тарпищев: Если Кузнецова усугубит травму, может вообще закончить
Хэмилтону грозили расторжением контракта после ГП Испании — 2016
Уход комментатора во время матча ПФЛ разобрали на английском ТВ
Спорт-Экспресс
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь