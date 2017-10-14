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11:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Cold knockout, как говорят американцы». Зия Алиев прокомментировал вторую победу Дычко на профи-ринге

Менеджер казахстанского супертяжеловеса Ивана Дычко (2−0, 2 КО) Зия Алиев рассказал корреспонденту Vesti.kz подробности досрочной победы своего подопечного над американцем Родригесом Кейджем.

«Соперник был неудобным, и приходилось вкладываться в каждый удар. Стратегия была такая — перебоксировать Кейджа и не идти в открытый размен. Оппонент был бьющим. Он выбрасывал четырехударную комбинацию, и все удары, по признанию Ивана, были достаточно сильными. Ни одного слабого. Однако бой прошел нормально. Такой соперник был полезен для Ивана. В третьем раунде уже сказалось преимущество Дычко. Ваня отправил американца в нокдаун и добил его в “холодную”. Cold knockout, как говорят американцы. Кейджа можно охарактеризовать, как корявого соперника. Он обучен боксу, но действовал в неудобной манере», — рассказал Алиев.

Напомним, двукратный призер Олимпийских игр Иван Дычко (2−0, 2 КО) провел в США второй профессиональный поединок, в котором снова победил досрочно. В третьем раунде ему удалось нокаутировать американца Родригеса Кейджа. Видео нокаута можно посмотреть здесь. До конца нынешнего года казахстанец может провести еще четыре поединка.

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