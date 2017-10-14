«Cold knockout, как говорят американцы». Зия Алиев прокомментировал вторую победу Дычко на профи-ринге

«Соперник был неудобным, и приходилось вкладываться в каждый удар. Стратегия была такая — перебоксировать Кейджа и не идти в открытый размен. Оппонент был бьющим. Он выбрасывал четырехударную комбинацию, и все удары, по признанию Ивана, были достаточно сильными. Ни одного слабого. Однако бой прошел нормально. Такой соперник был полезен для Ивана. В третьем раунде уже сказалось преимущество Дычко. Ваня отправил американца в нокдаун и добил его в “холодную”. Cold knockout, как говорят американцы. Кейджа можно охарактеризовать, как корявого соперника. Он обучен боксу, но действовал в неудобной манере», — рассказал Алиев.