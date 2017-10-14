Казахстанский боксер Иван Дычко одержал вторую победу на профи-ринге

Казахстанец бился с американцем Родригесом Кейджем, для которого этот поединок был дебютным на профессиональном ринге.

Бой, включавший в себя четыре раунда, завершился нокаутом Кейджа в третьем раунде. Поединок проводился в рамках большого вечера бокса от промоутерской компании All Stars.

Таким образом, Иван Дычко свой второй бой в профи завершил досрочной победой. Напомним, в своем дебютном поединке казахстанский тяжеловес отправил в нокаут в первом раунде другого американского боксера Эйбура Райта. Данная победа стала одной из самых быстрых в истории дебютов отечественных профи-боксеров.