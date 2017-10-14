Джордж Гроувз и Джейми Кокс прошли официальную процедуру взвешивания

Чемпион мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе 29-летний британец Джордж Гроувз (26−3, 19КО) и 31-летний британец Джейми Кокс (24−0, 13КО) успешно уложились в 168 фунтов (76,2 кг). Гроувз показал на весах 167,1 фунта (75,8 кг), Кокс — 167,7 фунта (76,1 кг).

Победитель этого боя, который состоится 14 октября, в полуфинале встретится с Крисом Юбенком-младшим.