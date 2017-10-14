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11:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Лара перевесил Гаушу, Траут легче Хёрда

В ночь с 14 на 15 октября в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится большой вечер бокса, в рамках которого пройдёт три титульных боя.

В канун противостояний участники турнира прошли официальную церемонию взвешивания.

Остин Траут, который поборется за титул чемпиона по версии IBF во втором полусреднем весе, оказался легче своего оппонента Джастина Хёрда. Траут показал на весах 69,399 кг, в то время как Хёрд потянул на 69,671 кг.

В другом титульном бою вечера Джермелл Чарло будет защищать титул по версии WBC во втором полусреднем весе от посягательств Эриксона Любина. Бойцы показали почти равный вес: Чарло — 69,671 кг, Любин — 69,581 кг.

В главном поединке турнира будет оспорен титул по версии WBA. В бою сойдутся Эрисланди Лара и Террелл Гауша. Первый показал на весах 69,671 кг, в то время как Гауша оказался легче почти на 200 грамм, показав 69,490 кг.

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