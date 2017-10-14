Лара перевесил Гаушу, Траут легче Хёрда

В канун противостояний участники турнира прошли официальную церемонию взвешивания.

Остин Траут, который поборется за титул чемпиона по версии IBF во втором полусреднем весе, оказался легче своего оппонента Джастина Хёрда. Траут показал на весах 69,399 кг, в то время как Хёрд потянул на 69,671 кг.

В другом титульном бою вечера Джермелл Чарло будет защищать титул по версии WBC во втором полусреднем весе от посягательств Эриксона Любина. Бойцы показали почти равный вес: Чарло — 69,671 кг, Любин — 69,581 кг.