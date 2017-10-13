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13 октября, источник: Sports.kz

Дядя Мэйвезера уверен, что «Канело» легко побил Головкина

Дядя и тренер американского боксера Флойда Мэйвезера-младшего (50−0, 27 КО) Джефф Мэйвезер прокомментировал бой Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

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 — Это был близкий бой, но, судя по тому, что я видел, «Канело» победил и победил легко — как минимум в три раунда. Однако рядом со мной сидели фанаты GGG, которые считали его победителем. И я говорил с другими людьми, которые говорили, что уже Головкин победил — также легко, в два раунда. Так что всё зависит от того, как считать этот бой, с какой стороны посмотреть на него. Многие люди смотрели бой с комментариями, но я видел его вживую, а потом пересматривал снова и снова и приходил к одному исходу. Возможно, Головкин победит в реванше, но первый бой, как по мне, остался за «Канело». Наверное, ничья — лучший результат, — сказал Мэйвезер в интервью Mayweather Boxing Channel.

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