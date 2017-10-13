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19:05 (мск), источник: Vesti.kz

Почему Моминова необходимо прекратить считать Иудой из-за спаррингов с «Канело»

Несправедливый резонанс в свое время вызвала новость о том, что казахстанский боксер Бобиржан Моминов примет участие в тренировочном лагере мексиканца Сауля Альвареса в качестве спарринг-партнера.

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Претензии к Моминову основывались на том, что он якобы предал своего земляка Геннадия Головкина («Канело» на тот момент готовился к первой встрече с GGG).

Почему негатив к Бобиржанову не к месту — в материале Vesti.kz.

Подобные спарринги на самом деле рабочая мировая практика. В свое время сам Головкин проводил совместные тренировочные поединки с Альваресом, где каждый узнал немного друг о друге. Да, оба были не на том уровне, как сейчас. Тем не менее, общая картина навыков и перспектив была понятна.

Бобиржанова многие читатели записали в предатели. В принципе, их позиция вполне понятна — Моминов также является представителем Караганды. Более того, вместе с Головкиным в любителях они тренировались у одного тренера. Только вот любительский бокс и профессиональный — две разные вещи. Много отличий в тренировочном плане, в методах подготовки и так далее — список длинный.

Так вот. Те спарринги GGG и «Канело» намного красноречивее в плане информации о сопернике (просто недовольство некоторых сопровождалось выводом, что Моминов «сольет» спортивные секреты Головкина, отсюда и громкие сравнения).

Но что именно «сливать»? Бобиржан ни разу не был с Головикным в Big Bear. Он даже теоретически не мог знать о каких-то специальных наработках, которые в умелых руках обернулись бы против GGG. Ни о каком предательстве в принципе речь не идет. Другое дело, если бы он использовался в роли спарринг-партнера Головкина, но за пару недель до поединка решил отправиться в лагерь «Канело». В таком случае да, пахло бы подлостью.

Другое обвинение гласит: «Казахстанец помогает мексиканцу готовиться к поединку против еще одного казахстанца». На минуту, каждый боксер-профессионал нуждается в нескольких спарринг-партнерах. Тренерский штаб подбирает участников тренировочного лагеря по определенным параметрам, которые для каждого нового соперника индивидуальны.

На сборы приезжают боксеры разных национальностей и стран. И уж совсем не редок случай, когда, например, американец помогает готовить того же казахстанца к встрече с американцем (например, Кеандре Лезервуд (США) участвовал в тренировочном процессе GGG перед поединком с Дэниэлом Джейкобсом (США)). Следуя логике, все уже давно друг друга предали?

На эмоциях все забыли о самом главном — порадоваться за Моминова. Серьезно, боксер без поддержки пытается преуспеть в профессиональном боксе. То, что его заметила команда одного из ведущих в мире бойцов — это успех. Особенно, на фоне того, что сам Бобиржан Моминов пока еще не стал узнаваемой фигурой. Тем не менее, его навыки и возможности оценили. Значит, есть в нем что-то? Есть.

Плюс ко всему, Golden Boy собираются его приглашать и на время подготовки ко второму бою Альвареса с Головкиным. Кто знает, до чего такая «дружба» доведет. Может, его дальнейшими делами займется Оскар Де Ла Хойя, и будет продвигать как бойца Golden Boy. Чем не событие для казахстанского бокса? Такими шансами нужно пользоваться.

Почему Моминова необходимо прекратить считать Иудой из-за спаррингов с "Канело"
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