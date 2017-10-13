Жакиянов: Не знаю, есть ли у Барнетта опыт и стержень, как у меня. Не считаю его лучшим из своих соперников

«Райан был молодым профессионалом, когда мы спарринговали, и теперь превратился в достойного чемпиона. Но ему нужно понять, что и я развивался, путешествовал по миру и дрался с лучшей оппозицией. Я отправился в США, чтобы побить Рауши Уоррена в бою, в котором я рано упал и сам себя поднял с канваса. Не знаю, есть ли у Райана такой же опыт и стержень, как у меня.

Нужно поздравить Райана с победой над неловким противником в июне за пояс IBF, но мой стиль отличается от Хаскинса.

Барнетт занимает высокое место, но я не считаю, что он лучший из тех, с кем мне приходилось сталкиваться. Я бы сказал, что Карим Герфи и Рауши Уоррен лучше, — цитирует Жакиянова matchroomboxing.com.