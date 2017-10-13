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15:34 (мск), источник: Vesti.kz

Американский эксперт: До конца года Дычко может спокойно провести три-четыре поединка

Менеджер команды профессионального боксера тяжелого веса Бобби Ганна американский эксперт Джо Мак в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал участие казахстанца Ивана Дычко, выступающего в супертяжелом весе, в двух боях за две недели.

Уже в эту субботу утром по времени Астаны в США Дычко проведет второй бой на профи-ринге против американского дебютанта Родригеса Кэйджа. Поединок будет состоять из четырех раундов.

«Это нормальная практика. Если боксер не получил урона в предыдущей схватке и чувствует, что готов к бою, то можно выпускать его на ринг. Все это по желанию бойца и на усмотрение тренера.

Я не вижу ничего страшного в таком решении. Ему нужна практика, поэтому он согласился выйти на бой через две недели. Сейчас это скорее на руку Дычко и его тренеру. Нужно совершенствовать свои навыки и улучшать физические кондиции. В начале профессиональной карьеры боец участвует в боях длительностью не более восьми раундов. Я думаю, большой нагрузки они не несут, и до конца года Дычко может спокойно провести три-четыре поединка, — отметил Джо Мак.

Ранее экс-тренер Сергея Ковалева Дерек Сантос-Россарио, ныне тренирующий Дычко, объяснил, почему он разрешил своему подопечному провести второй бой за две недели.

Напомним, что Дычко 29 сентября дебютировал на профессиональном ринге в США с досрочной победы над Эйбуром Райтом (2−2, 1 КО). Его победа стала одной из самых быстрых в истории дебютов отечественных профи-боксеров.

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