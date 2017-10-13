Американский эксперт: До конца года Дычко может спокойно провести три-четыре поединка

Уже в эту субботу утром по времени Астаны в США Дычко проведет второй бой на профи-ринге против американского дебютанта Родригеса Кэйджа. Поединок будет состоять из четырех раундов.

«Это нормальная практика. Если боксер не получил урона в предыдущей схватке и чувствует, что готов к бою, то можно выпускать его на ринг. Все это по желанию бойца и на усмотрение тренера.

Я не вижу ничего страшного в таком решении. Ему нужна практика, поэтому он согласился выйти на бой через две недели. Сейчас это скорее на руку Дычко и его тренеру. Нужно совершенствовать свои навыки и улучшать физические кондиции. В начале профессиональной карьеры боец участвует в боях длительностью не более восьми раундов. Я думаю, большой нагрузки они не несут, и до конца года Дычко может спокойно провести три-четыре поединка, — отметил Джо Мак.

Ранее экс-тренер Сергея Ковалева Дерек Сантос-Россарио, ныне тренирующий Дычко, объяснил, почему он разрешил своему подопечному провести второй бой за две недели.