«Можно сказать, я Головкина превзойду». Фируза Шарипова дала громкое интервью
Первая казахстанка в
Первая казахстанка в
Подробности переговоров с телеканалом HBO, а также о карьерных планах на достижения, которые могут превзойти самого Головкина, рассказали Шарипова и ее менеджер Сергей Завилейский.
— Вам предлагали сняться в сериале «Игра престолов». На какой стадии переговоры?
— Ф. Ш.: Нас просили прислать видео с моим участием, фотографии. Мы это все прислали. Но там такие откровенные сцены, у нас еще подготовка была на этот чемпионский бой. Поэтому мы пока отказались. Там натурально откровенные сцены. Меня смотрели на роль охранницы Дайнерис, по сценарию у моего персонажа роман с Безупречным.
— Так они же лишены половых органов, нет?
— Ф. Ш.: Нет, как оказалось. Не знаю, кастрированные или нет, но в сюжете постельные сцены. Там даже не одна, там их большинство. Поэтому я пока отказалась.
— С. Ш.: Один из возможных вариантов ближайшее время — это съемки в «Игре престолов» уже в восьмом сезоне. В нем не будет постельных сцен, потому что это наше условие, которые они принимают.
По словам Шариповой, около месяца назад она принимала участие в кастинге «Казахфильма» на главную роль в фильме «Томирис». Сейчас спортсменка ждет вердикта и, помимо бокса, занимается еще рядом проектов.
«Мы патентуем бренд “Фируза Шарипова”. Планируем создавать бизнес-империю: косметика “Фируза Шарипова”, модная спортивная одежда “Фируза Шарипова”. Это будет мировой бренд, уже есть инвесторы, спонсоры. Мы хотим работать с ведущими дизайнерами. К примеру, ведем переговоры с Dolce ` Gabbana, CHANEL, Armani, Versace. Через
Сама Шарипова, судя по всему, готова завоевать славу как у GGG.
«Мы вот 17 декабря будем боксировать в другой весовой категории за еще один титул чемпионки мира. И в Казахстане это никому не удавалось, даже Головкину. Құдай қаласа, я бой выиграю. И, можно сказать, я Головкина превзойду. Говорят же, что Геннадий Головкин — король, а Фируза Шарипова — королева. А я всегда говорю: “На троне должна сидеть только одна”. Это я так, в шутку. Я с ним лично незнакома, но очень хочу», — сказала Шарипова.