«Можно сказать, я Головкина превзойду». Фируза Шарипова дала громкое интервью

Подробности переговоров с телеканалом HBO, а также о карьерных планах на достижения, которые могут превзойти самого Головкина, рассказали Шарипова и ее менеджер Сергей Завилейский.

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— Вам предлагали сняться в сериале «Игра престолов». На какой стадии переговоры?

— Ф. Ш.: Нас просили прислать видео с моим участием, фотографии. Мы это все прислали. Но там такие откровенные сцены, у нас еще подготовка была на этот чемпионский бой. Поэтому мы пока отказались. Там натурально откровенные сцены. Меня смотрели на роль охранницы Дайнерис, по сценарию у моего персонажа роман с Безупречным.

— Так они же лишены половых органов, нет?

— Ф. Ш.: Нет, как оказалось. Не знаю, кастрированные или нет, но в сюжете постельные сцены. Там даже не одна, там их большинство. Поэтому я пока отказалась.

— С. Ш.: Один из возможных вариантов ближайшее время — это съемки в «Игре престолов» уже в восьмом сезоне. В нем не будет постельных сцен, потому что это наше условие, которые они принимают.

По словам Шариповой, около месяца назад она принимала участие в кастинге «Казахфильма» на главную роль в фильме «Томирис». Сейчас спортсменка ждет вердикта и, помимо бокса, занимается еще рядом проектов.

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«Мы патентуем бренд “Фируза Шарипова”. Планируем создавать бизнес-империю: косметика “Фируза Шарипова”, модная спортивная одежда “Фируза Шарипова”. Это будет мировой бренд, уже есть инвесторы, спонсоры. Мы хотим работать с ведущими дизайнерами. К примеру, ведем переговоры с Dolce ` Gabbana, CHANEL, Armani, Versace. Через два-три года Фируза будет всемирно известна и по популярности не будет уступать Геннадию Головкину. Мы должны быть к этому готовы», — заявил Завилейский.

Сама Шарипова, судя по всему, готова завоевать славу как у GGG.