Кого копировал Альварес в поединке с Головкиным

Однако, этот исход вызвал бурю эмоций среди болельщиков и СМИ. Boxing News Results насчитал 115−113 в пользу кубинца, который действовал очень грамотно в том поединке и преподал большой урок Альваресу. Интересно то, что «Канело» во встрече с Головкиным пытался использовать ту же тактику, что и Лара против него. Альварес двигался весь бой, пытаясь избежать давления GGG. Такая оборонительная манера принесла в итоге мексиканцу определенный успех", — пишет Чини.