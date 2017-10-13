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11:53 (мск), источник: Sports.kz

Кого копировал Альварес в поединке с Головкиным

Журналист сайта Boxingnewsresults.com Рич Чини считает, что в поединке с казахстанским боксером Геннадием Головкиным мексиканец Сауль Альварес использовал опыт одного из своих противников по предыдущим боям.

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«12 июля 2014 года Альварес победил Лару раздельным решением судей.

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Однако, этот исход вызвал бурю эмоций среди болельщиков и СМИ. Boxing News Results насчитал 115−113 в пользу кубинца, который действовал очень грамотно в том поединке и преподал большой урок Альваресу. Интересно то, что «Канело» во встрече с Головкиным пытался использовать ту же тактику, что и Лара против него. Альварес двигался весь бой, пытаясь избежать давления GGG. Такая оборонительная манера принесла в итоге мексиканцу определенный успех", — пишет Чини.

Напомним, бой Головкин — Альварес 16 сентября завершился вничью. Стороны договариваются о реванше, который намечен на май 2018 года.

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