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11:37 (мск), источник: Sports.kz

Чарло хочет драться с победителем боя Головкин — Альварес

Американский боксер Джермалл Чарло (26−0, 20 КО) уже планирует большой бой, сообщает Sports.kz.

— Я хочу драться с чемпионом — с тем, у кого будут пояса — либо с Головкиным, либо с «Канело». Я хочу драться с лучшими, — сказал Чарло в интервью Razzand Jazz Sports.

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Ранее Джермалл заявил, что рано или поздно Головкину все равно придется с ним сразиться, так как он является обязательным претендентом на титул WBC.

Ожидается, что реванш Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) состоится 5 мая. Букмекерская контора 1XBET уже принимает на него ставки: победа Головкина — 1.77, победа Альвареса — 2.13, ничья — 25.

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