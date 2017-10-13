Чарло хочет драться с победителем боя Головкин — Альварес

— Я хочу драться с чемпионом — с тем, у кого будут пояса — либо с Головкиным, либо с «Канело». Я хочу драться с лучшими, — сказал Чарло в интервью Razzand Jazz Sports.

Ранее Джермалл заявил, что рано или поздно Головкину все равно придется с ним сразиться, так как он является обязательным претендентом на титул WBC.



Ожидается, что реванш Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) состоится 5 мая. Букмекерская контора 1XBET уже принимает на него ставки: победа Головкина — 1.77, победа Альвареса — 2.13, ничья — 25.