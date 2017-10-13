Мексиканский боксер Альварес хочет провести бой-реванш против Головкина в мае

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Бой между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг Головкиным и бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Альваресом прошел в ночь на 17 сентября в Лас-Вегасе. Судьи приняли решение зафиксировать ничью в данном поединке. Пояса чемпиона мира остались у казахстанца.

«Я хочу реванш. Сейчас я собираюсь отдохнуть, но приоритетом для меня является проведение поединка с Головкиным в мае. Мы постараемся организовать этот бой и сделать все, чтобы он прошел в мае. Нам надо вести переговоры с командой казахстанца, мы готовы к ним», — заявил Альварес.

После окончания поединка оба боксера выразили желание провести повторный бой. Менеджер мексиканца Оскар Де ла Хойя заявил, что его клиент активирует в контракте опцию немедленного проведения повторного боя с Головкиным. В начале октября WBC санкционировал второй бой между Головкиным и Альваресом.