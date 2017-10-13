Мексиканский боксер Альварес хочет провести бой-реванш против Головкина в мае
ТАСС, 13 октября. Мексиканский боксер Сауль Альварес считает май 2018 года приоритетным для себя временем проведения возможного
ТАСС, 13 октября. Мексиканский боксер Сауль Альварес считает май 2018 года приоритетным для себя временем проведения возможного
Бой между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг Головкиным и бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Альваресом прошел в ночь на 17 сентября в
«Я хочу реванш. Сейчас я собираюсь отдохнуть, но приоритетом для меня является проведение поединка с Головкиным в мае. Мы постараемся организовать этот бой и сделать все, чтобы он прошел в мае. Нам надо вести переговоры с командой казахстанца, мы готовы к ним», — заявил Альварес.
После окончания поединка оба боксера выразили желание провести повторный бой. Менеджер мексиканца Оскар Де ла Хойя заявил, что его клиент активирует в контракте опцию немедленного проведения повторного боя с Головкиным. В начале октября WBC санкционировал второй бой между Головкиным и Альваресом.
В активе 27-летнего Альвареса 49 побед (34 нокаутом), одно поражение и две ничьи. 35-летний Головкин одержал 37 побед (33 нокаутом) при одной ничьей.