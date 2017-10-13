Спарринг-партнер Альвареса из Казахстана может провести титульный бой в январе

«Поединок может пройти в январе. Детали будут определены позднее. Сейчас Бобиржан отбоксирует и хочет поехать домой, к родным», — поделился Шарипов.

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По его словам, организация, по линии которой пройдет поединок, еще не определена, но на кону может стоять региональный пояс — чемпиона Латинской Америки.

Добавим, что 20 октября 25-летний Бобиржан Моминов проведет свой пятый профессиональный поединок. Соперником казахстанца станет 27-летний боксер из Уругвая Карлос Андрес Чапарро (7−15−1, 3 КО).