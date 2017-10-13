Стали известны дата и место следующего чемпионского боя Фирузы Шариповой
Первая казахстанка в
Первая казахстанка в
17 декабря на 12-тысячной «Алматы-Арене» в южной столице Казахстана состоится вечер профессионального бокса, организованный промоутерской компанией Шариповой FSK Promotion. В главном бою казахстанка поборется за чемпионский титул во втором полулегком весе. Победа в этом поединке может сделать ее действующей обладательницей поясов в двух весовых категориях, что станет новым достижением в истории казахстанского бокса.
Напомним, Фируза Шарипова завоевала свои титулы, победив болгарку Милену Колеву в главном бою вечера бокса на международной выставке EXPO-2017 в Астане 26 августа 2017 года. Это шоу стало первым мероприятием, организованным компанией FSK Promotion. Шарипова стала первой обладательницей титула чемпионки мира в женском профессиональном боксе из своей страны, заняв место в «Книге рекордов Казахстана».