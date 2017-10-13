Стали известны дата и место следующего чемпионского боя Фирузы Шариповой

17 декабря на 12-тысячной «Алматы-Арене» в южной столице Казахстана состоится вечер профессионального бокса, организованный промоутерской компанией Шариповой FSK Promotion. В главном бою казахстанка поборется за чемпионский титул во втором полулегком весе. Победа в этом поединке может сделать ее действующей обладательницей поясов в двух весовых категориях, что станет новым достижением в истории казахстанского бокса.