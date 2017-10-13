Чемпион WSB из «Астана Арланс» переходит в профессиональный бокс

В прошедшем сезоне Всемирной серии бокса Рысбек вместе с «Астана Арланс» выиграл турнир, победил в финале команду «Куба Домадорес». Полутяжеловес провел за столичный клуб семь боев, и в пяти одержал победы.

«Он пока еще не приехал. В ноябре приедет, — рассказал менеджер Фархад Шарипов. — Мне его посоветовал посмотреть Бобиржан Моминов. И я посмотрел: вроде двигается хорошо, но еще работать надо… Заметна любительская техника».

По словам Шарипова, в ноябре Рысбек приступит к работе в США, и сразу может подписать контракт с промоутерами. Если это произойдет, сразу же будет определены дата дебюта казахстанца на профи-ринге.