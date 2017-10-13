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10:13 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион WSB из «Астана Арланс» переходит в профессиональный бокс

26-летний казахстанский полутяжеловес Арман Рысбек переходит в профессиональный бокс, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В прошедшем сезоне Всемирной серии бокса Рысбек вместе с «Астана Арланс» выиграл турнир, победил в финале команду «Куба Домадорес». Полутяжеловес провел за столичный клуб семь боев, и в пяти одержал победы.

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«Он пока еще не приехал. В ноябре приедет, — рассказал менеджер Фархад Шарипов. — Мне его посоветовал посмотреть Бобиржан Моминов. И я посмотрел: вроде двигается хорошо, но еще работать надо… Заметна любительская техника».

По словам Шарипова, в ноябре Рысбек приступит к работе в США, и сразу может подписать контракт с промоутерами. Если это произойдет, сразу же будет определены дата дебюта казахстанца на профи-ринге.

Добавим, менеджер Фархад Шарипов представляет интересы другого казахстанца — 25-летнего Бобиржана Моминова (4−0, 4 КО).

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