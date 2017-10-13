Иван Дычко прошел взвешивание перед вторым боем на профи-ринге

Как сообщает Latinboxsports в инстаграме, 27-летний казахстанский боксер показал на весах 244 фунта (110,7 килограммов).

Стоит отметить, что казахстанский супертяжеловес проведет свой второй профессиональный поединок 13 октября в США. Соперником Дычко станет американский дебютант Родригес Кэйд. Запланировано, что поединок будет состоять из четырех раундов и станет частью большого вечера бокса от промоутерской компании All Stars.

Напомним, что Дычко 29 сентября дебютировал на профессиональном ринге в США с досрочной победы над Эйбуром Райтом (2−2, 1 КО). Его победа стала одной из самых быстрых в истории дебютов отечественных профи-боксеров.