Устинов начал охоту на Чарра

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир ХРЮНОВ

В четверг Мануэль Чарром официально объявлен будущим соперником Александра Устинова. У Чарра очень хорошая история. Мы познакомились в Германии во время одного из сборов Александра Поветкина. Проходили спарринги, и кто-то «постарался» — у Саши был синяк на лице, я впервые в жизни такое видел. Возмутился, стал выяснять. Оказалось, это сделал Чарр. На тот момент мальчишка, который все для себя в Германии делал сам.

Он приехал из Сирии без паспорта и вообще без ничего. Для меня он просто реальная Золушка современного бокса — он собственными усилиями, не имея промоутера, добился боя с Виталием Кличко, сам организовал поединок с Поветкиным. И вообще все в жизни он делал сам до момента встречи с его нынешним менеджером и моим хорошим другом Кристеном Ягером.

Чарр получил огнестрельное ранение, после которого провел бой и победил непобежденного прежде боксера из Швейцарии, взял титул WBA International. Пять месяцев назад он из-за артроза заменил оба тазобедренных сустава. И сегодня нам демонстрировали данные — по динамике он превосходит себя прежнего. С ним серьезно занимались, восстановление прошло хорошо — сейчас это человек, который прекрасно двигается, и нет никаких проблем.

Мануэль весит значительно меньше, чем прежде, да и выглядит рельефнее — весь сияет, если хотите. Наводит на мысли, что люди готовились. О дате боя мы знали давно, вели переговоры — долго определялись с местом проведения, со статусом поединка. Но сегодня уже точно — 25 ноября, немецкий Оберхаузен. Билеты поступили в продажу, и я знаю, что за день уже продали несколько тысяч. В данной ситуации мы с Ягером равные партнеры, даже в некоторой степени я больше официальный промоутер этого шоу. Сегодня приобрел немецкую лицензию согласно правилам.

Обсудили все детали с руководителем немецкой боксерской комиссии Томасом Пютцем. Это определенный вызов для меня как для промоутера — проведение такого шоу в Германии, на чужой территории, хоть и все знакомо. Арена уже арендована, осталось доукомплектовать андеркард, интерес к участию в шоу большой. Мой английский партнер Фрэнк Уоррен сказал, что будет трансляция на канале Box Nation, усилят программу двумя боями хороших английских боксеров. Одним словом, идет рабочий процесс по организации шоу.

У нас есть с Александром Устиновым определенный план. Очень удачным получился ход с проведением поединка в июне, когда удалось хотя бы чуть-чуть удалось реализовать тренерскую наработку блестящего тренера Владимира Задирана. Болельщики увидели другого Устинова — хищного, точного, жаждущего добиться чего-то и результативного. Не просто живущего ожиданием возможности нанести удар, а меткого. Устинов — снайпер, он служил в армии, прошел две войны. И сейчас он стал снайпером в ринге.

Думаю, это будет тактический поединок. Потому что Чарр обладает большим опытом, приобретенным в его предыдущих боях, в том числе титульных. У него большая команда, с ним работает около тридцати человек. Все обязанности четко распределены, каждый занимается своим делом в подготовке. Думаю, что будет в том числе и тренерская дуэль — кто предложит какую тактику. Подготовка Устинова идет полным ходом, отлучились буквально на два дня, чтобы дать пресс-конференцию. Уже пригласили спарринг-партнеров. Это уже два поезда, которые едут навстречу друг другу.

Мы долго к этому шли. Окончательно статус поединка Устинов — Чарр определится на конгрессе WBA, который пройдет в конце месяца. Устинов сейчас возглавит рейтинг организации. Супертяжелый вес получит настоящий бой в супертяжелом весе!