Устинов начал охоту на Чарра
В четверг Мануэль Чарром официально объявлен будущим соперником Александра Устинова.
В четверг Мануэль Чарром официально объявлен будущим соперником Александра Устинова.
Владимир ХРЮНОВ
В четверг Мануэль Чарром официально объявлен будущим соперником Александра Устинова. У Чарра очень хорошая история. Мы познакомились в Германии во время одного из сборов Александра Поветкина. Проходили спарринги, и
Он приехал из Сирии без паспорта и вообще без ничего. Для меня он просто реальная Золушка современного бокса — он собственными усилиями, не имея промоутера, добился боя с Виталием Кличко, сам организовал поединок с Поветкиным. И вообще все в жизни он делал сам до момента встречи с его нынешним менеджером и моим хорошим другом Кристеном Ягером.
Чарр получил огнестрельное ранение, после которого провел бой и победил непобежденного прежде боксера из Швейцарии, взял титул WBA International. Пять месяцев назад он
Мануэль весит значительно меньше, чем прежде, да и выглядит рельефнее — весь сияет, если хотите. Наводит на мысли, что люди готовились. О дате боя мы знали давно, вели переговоры — долго определялись с местом проведения, со статусом поединка. Но сегодня уже точно — 25 ноября, немецкий Оберхаузен. Билеты поступили в продажу, и я знаю, что за день уже продали несколько тысяч. В данной ситуации мы с Ягером равные партнеры, даже в некоторой степени я больше официальный промоутер этого шоу. Сегодня приобрел немецкую лицензию согласно правилам.
Обсудили все детали с руководителем немецкой боксерской комиссии Томасом Пютцем. Это определенный вызов для меня как для промоутера — проведение такого шоу в Германии, на чужой территории, хоть и все знакомо. Арена уже арендована, осталось доукомплектовать андеркард, интерес к участию в шоу большой. Мой английский партнер Фрэнк Уоррен сказал, что будет трансляция на канале Box Nation, усилят программу двумя боями хороших английских боксеров. Одним словом, идет рабочий процесс по организации шоу.
У нас есть с Александром Устиновым определенный план. Очень удачным получился ход с проведением поединка в июне, когда удалось хотя бы
Думаю, это будет тактический поединок. Потому что Чарр обладает большим опытом, приобретенным в его предыдущих боях, в том числе титульных. У него большая команда, с ним работает около тридцати человек. Все обязанности четко распределены, каждый занимается своим делом в подготовке. Думаю, что будет в том числе и тренерская дуэль — кто предложит какую тактику. Подготовка Устинова идет полным ходом, отлучились буквально на два дня, чтобы дать
Мы долго к этому шли. Окончательно статус поединка Устинов — Чарр определится на конгрессе WBA, который пройдет в конце месяца. Устинов сейчас возглавит рейтинг организации. Супертяжелый вес получит настоящий бой в супертяжелом весе!
Владимир ХРЮНОВ — известный российский промоутер