Потенциальный соперник Головкина заявил, что побьет кого угодно в своем весе

Юбэнк выступает во Всемирной боксерской суперсерии — в четвертьфинале своей весовой категории британец в третьем раунде нокаутировал турка Авни Йылдырыма (16−1, 10 КО). Соперником Криса по полуфиналу станет победитель боя Джордж Гроувз (26−3, 19 КО) — Джейми Кокс (24−0, 13 КО).



— После моего выступления против Йылдырыма вряд ли есть другой фаворит в этом турнире, кроме меня. Я могу побить любого в суперсреднем весе. Когда угодно, где угодно, в любое время. Я хочу, чтобы в другой паре победил Гроувз — тогда мы с ним сможем подраться в январе. Тогда разговоры закончатся — говорить будут руки, мои — громко! — сказал Юбэнк.



Напомним, Юбэнк является потенциальным соперником казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО). Их бой мог состояться еще в декабре прошлого года, однако переговоры зашли в тупик из-за желания отца британского боксера, Криса Юбэнка-старшего, полностью руководить процессом организации боя. Впрочем, Юбэнк-младший и сейчас включает Головкин в шорт-лист своих желаемых оппонентов.