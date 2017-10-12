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16:46 (мск), источник: Sports.kz

Кого из соперников советуют избегать Головкину

Журналист Boxing-social.com Киран Райан считает, что бой с американцем Джермаллом Чарло (26−0, 20 КО) может стать рискованным для казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Источник: Reuters

«Непобежденный экс-чемпион в юниорском среднем весе представляет собой опасность и неизвестность для GGG. Возможно, Джермалл Чарло — один из лучших молодых и голодных боксеров нового поколения. Он уже показал, что может оказывать давление на соперников и сбивать их с ног одним ударом. Чарло может создать Головкину проблемы, поэтому ему пока лучше бы его избегать, если соотнести возможные риски и минимальную награду. Тем не менее в ближайшем будущем этот бой состоится, потому что Джермалл является обязательным претендентом на пояс WBC», — пишет автор.

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