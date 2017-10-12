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16:27 (мск), источник: Vesti.kz

Определился соперник Бобиржана Моминова по бою в Аргентине

Определился соперник Бобиржана Моминова (4−0, 4 КО) по следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боксер выйдет на ринг 20-го октября в Буэнос-Айресе (Аргентина), этот бой станет для него вторым за месяц.

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По данным сайта BoxRec.com, соперником 25-летнего Моминова станет 27-летний боксер из Уругвая Карлос Андрес Чапарро (7−15−1, 3 КО).

Напомним, в предыдущем бое, который состоялся 5 октября, Моминов одержал досрочную победу над аргентинцем Леонардо Фабио Амитрано.

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