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Определился соперник Бобиржана Моминова по бою в Аргентине
Определился соперник Бобиржана Моминова (4−0, 4 КО) по следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Определился соперник Бобиржана Моминова (4−0, 4 КО) по следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер выйдет на ринг 20-го октября в
По данным сайта BoxRec.com, соперником 25-летнего Моминова станет 27-летний боксер из Уругвая Карлос Андрес Чапарро (7−15−1, 3 КО).
Напомним, в предыдущем бое, который состоялся 5 октября, Моминов одержал досрочную победу над аргентинцем Леонардо Фабио Амитрано.