Трояновский и Папин примут участие в вечере бокса в Москве 27 ноября
МОСКВА, 12 окт —
МОСКВА, 12 окт —
Папин (первый тяжелый вес), одержавший на профессиональном ринге 8 побед в восьми боях (7 — нокаутом) проведет десятираундовый поединок.
Бой Кузьмина (11 побед в 11 поединках, 8 нокаутов) в супертяжелом весе запланирован на 10 раундов. Георгий Челохсаев (12 побед, 10 — нокаутом, 1 поражение) проведет бой в рамках первого полусреднего веса. Сергею Лубковичу (6 побед в 6 боях, 5 — нокаутом) предстоит десятираундовый поединок в полусреднем весе.
Также запланированы поединки с участием Евгения Смирнова (полулегкий вес, 10 побед в 10 боях, 2 нокаута) и Валерия Третьякова (первый полулегкий вес, 11 побед, без поражений, 4 нокаута).