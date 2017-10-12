Трояновский и Папин примут участие в вечере бокса в Москве 27 ноября

Источник: РИА "Новости"

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO Трояновский проведет 12-раундовый бой, соперник россиянина не называется. Трояновский 1 июля в первом бою после потери титулов чемпиона мира победил итальянца Микеле Ди Рокко. На счету 37-летнего российского боксера 26 побед в 27 боях.

Папин (первый тяжелый вес), одержавший на профессиональном ринге 8 побед в восьми боях (7 — нокаутом) проведет десятираундовый поединок.

Бой Кузьмина (11 побед в 11 поединках, 8 нокаутов) в супертяжелом весе запланирован на 10 раундов. Георгий Челохсаев (12 побед, 10 — нокаутом, 1 поражение) проведет бой в рамках первого полусреднего веса. Сергею Лубковичу (6 побед в 6 боях, 5 — нокаутом) предстоит десятираундовый поединок в полусреднем весе.