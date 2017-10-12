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16:20 (мск), источник: Р-Спорт

Трояновский и Папин примут участие в вечере бокса в Москве 27 ноября

МОСКВА, 12 окт — Р-Спорт. Россияне Эдуард Трояновский, Алексей Папин и Сергей Кузьмин примут участие в вечере бокса в Лужниках, который пройдет 27 ноября в Москве, сообщается на официальном сайте промоутерской компании «Мир бокса».

Источник: РИА "Новости"

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO Трояновский проведет 12-раундовый бой, соперник россиянина не называется. Трояновский 1 июля в первом бою после потери титулов чемпиона мира победил итальянца Микеле Ди Рокко. На счету 37-летнего российского боксера 26 побед в 27 боях.

Папин (первый тяжелый вес), одержавший на профессиональном ринге 8 побед в восьми боях (7 — нокаутом) проведет десятираундовый поединок.

Бой Кузьмина (11 побед в 11 поединках, 8 нокаутов) в супертяжелом весе запланирован на 10 раундов. Георгий Челохсаев (12 побед, 10 — нокаутом, 1 поражение) проведет бой в рамках первого полусреднего веса. Сергею Лубковичу (6 побед в 6 боях, 5 — нокаутом) предстоит десятираундовый поединок в полусреднем весе.

Также запланированы поединки с участием Евгения Смирнова (полулегкий вес, 10 побед в 10 боях, 2 нокаута) и Валерия Третьякова (первый полулегкий вес, 11 побед, без поражений, 4 нокаута).

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