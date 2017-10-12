9 октября украинцы в Киеве проиграли команде Хорватии в заключительном матче отборочного турнира к ЧМ-2018 со счетом 0:2.
Фальчинелли назначен исполняющим обязанности президента Международной ассоциации бокса
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/.
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/.
Согласно проведенному голосованию, 15 членов исполкома из 17 проголосовали за назначение Фальчинелли.
Ранее дисциплинарная комиссия AIBA отстранила президента организации
Внеочередной конгресс организации, на котором пройдут выборы президента AIBA, запланирован в январе в Дубае.