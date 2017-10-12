Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Газовую трубу из Крыма отрезают, а уголь из США не горит" - СМИ
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
Порошенко ответил на критику закона об образовании на 4-х языках
Ударившего стюардессу топ-менеджера ЕФСР отстранили от работы
Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Слован
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Йокерит
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес КингзОТ3
Калгари Флэймз4
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс3
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо Эвеланш6
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
13.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
13.10
Флорида Пантерз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
13.10
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто Мэйпл Ливз3
Нью-Джерси Дэвилз6
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон Кэпиталз2
Питтсбург Пингвинз3
Все события
Лукашенко устроил демарш перед Путиным на саммите СНГ
В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с РФ
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу
Рекорд Овечкина не остановил «пингвинов»: обзор дня в НХЛ
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
В моду вошли шарфы-пуховики (фото)
7 полезных осенних продуктов
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
14:56 (мск), источник: ТАСС

Фальчинелли назначен исполняющим обязанности президента Международной ассоциации бокса

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Вице-президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Франко Фальчинелли назначен исполняющим обязанности президента организации. Об этом говорится в решении исполкома АИБА, которое поступило в распоряжение ТАСС.

Согласно проведенному голосованию, 15 членов исполкома из 17 проголосовали за назначение Фальчинелли.

Ранее дисциплинарная комиссия AIBA отстранила президента организации Чинг-Куо Ву за многочисленные нарушения и отсутствие необходимой финансовой отчетности.

Внеочередной конгресс организации, на котором пройдут выборы президента AIBA, запланирован в январе в Дубае.

 Морозов и Анисимов вошли в состав правления Федерации хоккея России
Фигурист Воронов не теряет надежды выступить на Олимпиаде 2018 года
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу
Рекорд Овечкина не остановил «пингвинов»: обзор дня в НХЛ
Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Тянцзине
Биатлонисток поставят на лыжи: как спортсмены готовятся к ОИ
Виталий Кличко посоветовал Фьюри употреблять поменьше кокаина
Защитник не принял предложение «Спартака» о продлении контракта
49-летний экс-нападающий сборной Англии вернется в футбол
Новости
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Минстрой намерен искоренить УК со схожими названиями
Названы российские регионы с самым дешевым жильем для туристов
Объем выдачи ипотеки растет
Объявили конкурс проектов стандартного жилья
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь