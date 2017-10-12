Хулио Сезар Чавес-младший вернется на ринг в декабре

«Ему многое нужно доказывать, это возможность показать мексиканцам, на что он способен. Мы четко объявили, что серьезно им займемся, он еще многовато весит, но он упорно тренируется, у него не должно быть проблем со сгонкой до 168 фунтов. В этом бою он выйдет сильным и способным. Надеюсь, сейчас он покажет весь свой потенциал», — прокомментировал тренер Чавеса Начо Беристайн.