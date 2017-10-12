Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Газовую трубу из Крыма отрезают, а уголь из США не горит" - СМИ
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Делегация России откажется ехать в США из-за исчезнувших флагов
Порошенко ответил на критику закона об образовании на 4-х языках
Порошенко назвал условие проведения нового референдума в Крыму
Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Слован
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Йокерит
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес КингзОТ3
Калгари Флэймз4
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс3
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо Эвеланш6
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
13.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
13.10
Флорида Пантерз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто Мэйпл Ливз3
Нью-Джерси Дэвилз6
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон Кэпиталз2
Питтсбург Пингвинз3
Все события
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу
Рекорд Овечкина не остановил «пингвинов»: обзор дня в НХЛ
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
23ЧМ-2018: Кто точно приедет в Россию
17Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы
14:42 (мск), источник: Vesti.kz

Хулио Сезар Чавес-младший вернется на ринг в декабре

Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший вернется на ринг в начале декабря, сообщает allboxing.ru.

Бой пройдет в рамках второго среднего веса (168 фунтов). В своем предыдущем поединке в мае этого года Чавес разгромно проиграл своему соотечественнику мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу в промежуточной весовой категории 164,5 фунта.

«Ему многое нужно доказывать, это возможность показать мексиканцам, на что он способен. Мы четко объявили, что серьезно им займемся, он еще многовато весит, но он упорно тренируется, у него не должно быть проблем со сгонкой до 168 фунтов. В этом бою он выйдет сильным и способным. Надеюсь, сейчас он покажет весь свой потенциал», — прокомментировал тренер Чавеса Начо Беристайн.

"Астана" может оформить чемпионство в КПЛ до матча с "Кайратом"
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу
Рекорд Овечкина не остановил «пингвинов»: обзор дня в НХЛ
Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Тянцзине
Биатлонисток поставят на лыжи: как спортсмены готовятся к ОИ
Виталий Кличко посоветовал Фьюри употреблять поменьше кокаина
Защитник не принял предложение «Спартака» о продлении контракта
49-летний экс-нападающий сборной Англии вернется в футбол
Новости
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов основал телекомпанию Ведущий сам займется созданием новых проектов для ТВ
Недвижимость
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Объем выдачи ипотеки растет
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь