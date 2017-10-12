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Хулио Сезар Чавес-младший вернется на ринг в декабре
Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар
Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар
Бой пройдет в рамках второго среднего веса (168 фунтов). В своем предыдущем поединке в мае этого года Чавес разгромно проиграл своему соотечественнику мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу в промежуточной весовой категории 164,5 фунта.
«Ему многое нужно доказывать, это возможность показать мексиканцам, на что он способен. Мы четко объявили, что серьезно им займемся, он еще многовато весит, но он упорно тренируется, у него не должно быть проблем со сгонкой до 168 фунтов. В этом бою он выйдет сильным и способным. Надеюсь, сейчас он покажет весь свой потенциал», — прокомментировал тренер Чавеса Начо Беристайн.