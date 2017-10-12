СМИ: Ковалев может провести бой с Шабранским за титул WBO

Поединок Ковалев — Шабранский запланирован на 25 ноября и может пройти на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
В своем последнем бою 17 июня россиянин уступил американцу Андре Уорду и не смог вернуть титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и WBO в весовой категории до 79,38 кг.
После завершения карьеры Уордом титулы стали вакантными, промоутерская компания Main Events, представляющая интересы Ковалева обратились к WBO с просьбой присвоить титульный статус назначенному на 25 ноября поединку. По словам президента WBO Пако Валькарсела, пока организация не приняла окончательного решения по данному вопросу.
В послужном списке 34-летнего Ковалева 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. У 30-летнего Шабранского 19 побед (16 нокаутом) и одно поражение.