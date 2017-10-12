СМИ: Ковалев может провести бой с Шабранским за титул WBO

Источник: РИА "Новости"

Поединок Ковалев — Шабранский запланирован на 25 ноября и может пройти на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

В своем последнем бою 17 июня россиянин уступил американцу Андре Уорду и не смог вернуть титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и WBO в весовой категории до 79,38 кг.

После завершения карьеры Уордом титулы стали вакантными, промоутерская компания Main Events, представляющая интересы Ковалева обратились к WBO с просьбой присвоить титульный статус назначенному на 25 ноября поединку. По словам президента WBO Пако Валькарсела, пока организация не приняла окончательного решения по данному вопросу.