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14:01 (мск), источник: Vesti.kz

Призер Олимпиады из Казахстана проведет второй бой на профи-ринге за две недели

13 октября в США 27-летний супертяжеловес Иван Дычко проведет свой второй профессиональный поединок, передает корреспондент Vesti.kz.

«Бой пройдет в Тампе, — сообщил менеджер боксера Зия Алиев. — За сутки до поединка пройдет взвешивание».

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Соперником казахстанца станет американский дебютант Родригес Кэйд. Запланировано, что поединок будет состоять из четырех раундов и станет частью большого вечера бокса от промоутерской компании All Stars.

Организаторы шоу называют боксерское событие в Тампе «событием № 1 для Латинской Америки в США». В главном поединке вечера встретятся американцы с мексиканскими корнями Дэниэл Лосано (14−4, 11 КО) и Рикардо Родригес (16−4, 5 КО). Это повторный бой боксеров: в первой встрече за пояса WBC FECARBOX и WBO Latino во втором наилегчайшем весе большинством голосов судей выиграл Родригес.

Входной билет обойдется в 25 долларов. Приглашенной звездой события станет участник Олимпиады-2016, американский проспект Теофимо Лопес (6−0, 5 КО).

Напомним, 27-летний казахстанец Иван Дычко 29 сентября дебютировал на профессиональном ринге в США с досрочной победы над Эйбуром Райтом (2−2, 1 КО). Его победа стала одной из самых быстрых в истории дебютов отечественных профи-боксеров.

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