Призер Олимпиады из Казахстана проведет второй бой на профи-ринге за две недели

«Бой пройдет в Тампе, — сообщил менеджер боксера Зия Алиев. — За сутки до поединка пройдет взвешивание».

Соперником казахстанца станет американский дебютант Родригес Кэйд. Запланировано, что поединок будет состоять из четырех раундов и станет частью большого вечера бокса от промоутерской компании All Stars.

Организаторы шоу называют боксерское событие в Тампе «событием № 1 для Латинской Америки в США». В главном поединке вечера встретятся американцы с мексиканскими корнями Дэниэл Лосано (14−4, 11 КО) и Рикардо Родригес (16−4, 5 КО). Это повторный бой боксеров: в первой встрече за пояса WBC FECARBOX и WBO Latino во втором наилегчайшем весе большинством голосов судей выиграл Родригес.

Входной билет обойдется в 25 долларов. Приглашенной звездой события станет участник Олимпиады-2016, американский проспект Теофимо Лопес (6−0, 5 КО).