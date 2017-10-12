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11:35 (мск), источник: Vesti.kz

Первый тренер Дычко рассказал об арсенале боксера, который он может применить на профи-ринге

Первый тренер двукратного призера Олимпиад Ивана Дычко (1−0, 1 КО) Владимир Шайрер в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о возможностях спортсмена, который сейчас пробует себя среди профессионалов.

«Да, смотрел первый бой Ивана в США, — поделился Шайрер. — Я для него и систему придумал: ему нужно поменять технику движений. Наша челночная работа в США не пройдет, но и ее забывать никак нельзя. Он может в атаке такие вещи выделывать, которые «мухачи» делать не могут. Иван этого не делал в любителях, потому что от него этого не требовалось.

Можно было этого не делать, и выигрывать на «тихой волне». Он такого плана боец… Может поиграть, а если не проходит, то и подраться может. А в сборной от него требовали раунд отбоксировать, а потом, идти вперед… А это не его… Он игровик. Обдурить и обмануть за счет интеллекта, тактики и техники. Дисциплины.

В обеих стойках он может работать. Менять стойки может. Но он не делает этого, потому что, оно вроде бы и не надо. И текущий уровень позволяет ему побеждать.

По словам Шайрера, с Иваном он познакомился более 10 лет назад. Именно он помог двухметровому подростку стать одним из сильнейших в мире боксером супертяжелой весовой категории.

«Ваня пришел ко мне, когда ему было 15 лет. Ребята его привели. Он весил 68 килограммов при росте 205 сантиметров. Двухметровый пацан. У меня хозяйство в деревне… Две коровы, куры, яица… Все дела. Так я его воспитал и сделал из него супертяжа. Теперь все его знают», — рассказал тренер о начале карьеры двукратного олимпийского призера.

Добавим, что 27-летний супертяжеловес Иван Дычко выигрывал медали не только на Олимпиаде — на его счету три награды мировых чемпионатов, «золото» чемпионатов Азии и Азиатских игр.

В конце сентября казахстанец дебютировал на профессиональном ринге в США с досрочной победы над Эйбуром Райтом (2−2, 1 КО). Его победа стала одной из самых быстрых в истории дебютов отечественных профи-боксеров.

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