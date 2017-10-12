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10:07 (мск), источник: Vesti.kz

Эрисланди Лара: В послужном списке «Канело» три поражения — от меня, Мейвезера и Головкина

Чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе кубинец Эрисланди Лара (24−2−2) в очередной нелестно высказался в адрес своего бывшего соперника мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО).

Их бой состоялся в 2014 году в Лас-Вегасе и завершился победой «Канело» раздельным решением судей. Лара считает, что он должен был стать победителем в том поединке, как и казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), который в сентября этого года также в Лас-Вегасе отбоксировал вничью с мексиканцем.

Лара также признался, что хотел бы подняться подняться в средний вес, чтобы встретиться с «Канело» и Головкиным. Однако ввиду того, что эти поединки недоступны, кубинец решил объединить все пояса в своем дивизионе.

«Я бы хотел подняться в 160 фунтов, где “Канело” и Головкин — топовые боксеры, но мой дивизион намного глубже. Это те два парня, с которыми я хочу подраться, но так я не могу их заполучить, то вынужден остаться в 154 фунтах и зачистить дивизион, как я и говорил», — цитирует Лару BoxingScene.com.

При этом кубинец отметил, что если «Канело» настоящий боец, коим он себя сам называет, то он он снова встретится с ним на ринге, чтобы Лара смог исправить «ошибку» в послужном списке мексиканца. Пока в пассиве «Канело» всего одно поражение от Флойда Мейвезера-младшего в 2013 году.

«Если вы взгляните на рэкорд «Канело», то увидите три поражения. От Мейвезера, меня и Головкина. Великие бойцы исправляют ошибки в своих рэкордах, и «Канело» с его командой будут вынуждены сделать рано или поздно.

Реванш с «Канело», как и с бой с Головкиным, для меня недоступен. У меня осталось незавершенное дело, которое нужно довести до конца. «Канело» знает, кто настоящий победитель нашего с ним боя, и поэтому он не хочет снова со мной драться. — добавил Лара.

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