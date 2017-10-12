Виталий Кличко посоветовал Тайсону Фьюри употреблять поменьше кокаина в ответ на предложение о бое

В ноябре 2015 года Фьюри одержал победу над Владимиром Кличко, братом Виталия, однако затем он потерял чемпионские пояса: сначала его дисквалифицировали за применение стероидов, а позже у него обнаружили следы кокаина.
В начале октября Фьюри бросил вызов Виталию Кличко. «Хотелось бы провести бой со старшим братом Кличко — Виталием, поскольку Кличко-малыш не смог оказать мне достойного сопротивления», — написал британец в твиттере.
«Я могу пожелать Фьюри употреблять поменьше кокаина, который нашли в его крови. И стероидов поменьше употреблять — это вредно для здоровья», — сказал Виталий Кличко в интервью News One.
46-летний Виталий Кличко последний раз выходил на ринг осенью 2012 года в Москве. Тогда он нокаутировал немца Мануэля Чарра и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).