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09:59 (мск), источник: Vesti.kz

Виталий Кличко посоветовал Тайсону Фьюри употреблять поменьше кокаина в ответ на предложение о бое

Почетный и вечный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко ответил на предложение британца Тайсона Фьюри, который предложил мэру Киева встретиться с ним на ринг.

Источник: Reuters

В ноябре 2015 года Фьюри одержал победу над Владимиром Кличко, братом Виталия, однако затем он потерял чемпионские пояса: сначала его дисквалифицировали за применение стероидов, а позже у него обнаружили следы кокаина.

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В начале октября Фьюри бросил вызов Виталию Кличко. «Хотелось бы провести бой со старшим братом Кличко — Виталием, поскольку Кличко-малыш не смог оказать мне достойного сопротивления», — написал британец в твиттере.

«Я могу пожелать Фьюри употреблять поменьше кокаина, который нашли в его крови. И стероидов поменьше употреблять — это вредно для здоровья», — сказал Виталий Кличко в интервью News One.

46-летний Виталий Кличко последний раз выходил на ринг осенью 2012 года в Москве. Тогда он нокаутировал немца Мануэля Чарра и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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