Непобежденный чемпион WBO назвал ничью в бою Головкин — «Канело» справедливой

«Они оба провели хороший бой. Думаю, это справедливо, что бой завершился ничьей, потому что оба боксера оставили все в ринге», — сказал Рамирес, слова которого приводит BoxinScene.com.

В то же время Рамирес заявил, что хотел бы сам провести бой с Головкиным (37−0−1, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. «GGG говорил, что собирается подняться во второй средний вес и, сделав это, сможет организовать бой со мной. Я жду этой встречи», — добавил он.