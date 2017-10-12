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09:57 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденный чемпион WBO назвал ничью в бою Головкин — «Канело» справедливой

Непобежденный чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес (36−0, 24 КО) поделился мнение о недавнем поединке его соотечественника Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

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Их бой состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей, вызвавшей бурю негодования среди экспертов и фанатов бокса. Однако Рамирес согласен с вердиктом судей.

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«Они оба провели хороший бой. Думаю, это справедливо, что бой завершился ничьей, потому что оба боксера оставили все в ринге», — сказал Рамирес, слова которого приводит BoxinScene.com.

В то же время Рамирес заявил, что хотел бы сам провести бой с Головкиным (37−0−1, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. «GGG говорил, что собирается подняться во второй средний вес и, сделав это, сможет организовать бой со мной. Я жду этой встречи», — добавил он.

Свой следующий поединок Рамирес проведет 3 февраля в Лас-Вегасе. Имя соперника пока неизвестно.

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