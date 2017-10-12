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15:00 (мск), источник: Р-Спорт

Президент WBA объявил, что Дмитрий Бивол получит титул чемпиона

МОСКВА, 12 окт — Р-Спорт. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) сделает временного чемпиона в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола полноправным обладателем титула, сообщает ESPN со ссылкой на президента WBA Жилберто Хесуса Мендосу.

Источник: РИА "Новости"

По данным источника, Мендоса разъяснил ситуацию с титулами WBA в полутяжелом весе. До последнего времени три боксера имели чемпионские пояса WBA в этой категории — американец Андре Уорд (Super), швед Баду Джек (регулярный) и Бивол (временный). Однако ранее Уорд объявил о завершении карьеры, а Джек добровольно отказался от титула, поэтому пояс достанется Биволу.

Таким образом, бой Бивола с австралийцем Трентом Броадхерстом, запланированный на 4 ноября в Монте-Карло, будет для россиянина дополнительной защитой титула.

Бивол провел на профессиональном ринге 11 боев, выиграв все поединки (9 — нокаутом).

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