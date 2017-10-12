Президент WBA объявил, что Дмитрий Бивол получит титул чемпиона
МОСКВА, 12 окт —
МОСКВА, 12 окт —
По данным источника, Мендоса разъяснил ситуацию с титулами WBA в полутяжелом весе. До последнего времени три боксера имели чемпионские пояса WBA в этой категории — американец Андре Уорд (Super), швед Баду Джек (регулярный) и Бивол (временный). Однако ранее Уорд объявил о завершении карьеры, а Джек добровольно отказался от титула, поэтому пояс достанется Биволу.
Таким образом, бой Бивола с австралийцем Трентом Броадхерстом, запланированный на 4 ноября в
Бивол провел на профессиональном ринге 11 боев, выиграв все поединки (9 — нокаутом).