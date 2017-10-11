Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент Украины отреагировал на невыход сборной на ЧМ в Росси
7 полезных осенних продуктов
В Москве прокомментировали новые требования Турции к России
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму требуемой компенсации
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
12.10
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
12.10
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
12.10
Колорадо Эвеланш
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
12.10
Анахайм Дакс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
12.10
Лос-Анджелес Кингз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксБ2
Оттава Сенаторз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс5
Аризона Койотс2
Все события
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Роналду и Месси в России. Главное о финише отбора ЧМ-2018
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
Названы российские регионы с самым дешевым жильем для туристов
Объем выдачи ипотеки растет
Фоторепортажи
10Сборная России обыграла Южную Корею в Москве
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
16:40 (мск), источник: Р-Спорт

Боксер Кудряшов назвал Дортикоса номером один в списке желаемых соперников

МОСКВА, 11 окт — Р-Спорт. Российский боксер Дмитрий Кудряшов, выступающий в первом тяжелом весе, назвал кубинца Юниера Дортикоса номером один в списке желаемых соперников.

Источник: РИА "Новости"

Именно Дортикосу Кудряшов в сентябре уступил в рамках ¼ финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Бой завершился победой Дортикоса нокаутом во втором раунде.

«Я бы, наверное, сейчас был бы не я, если бы не назвал Дортикоса, но понимаю, что это на уровне нашего с вами разговора. Естественно я бы хотел отквитаться, то есть этот человек — номер один в моем списке. Мои цели не поменялись, я по-прежнему хочу быть чемпионом», — сказал Кудряшов, слова которого приводятся на сайте промоутерской компании «Мир бокса».

Проигрыш кубинцу стал для Кудряшова вторым поражением в карьере. Свое первое поражение россиянин потерпел в ноябре 2015 года в Казани в бою против нигерийца Оланреваджу Дуродолы. В июне 2017 года Кудряшов взял реванш у Дуродолы, нокаутировав соперника в пятом раунде, и завоевал титул чемпиона по версии WBC Silver в первом тяжелом весе.

«Я уже бывал в такой ситуации, и всю эту критику только ленивый, наверное, не высказывает в мой адрес. Я это нормально принимаю, никаких проблем. Я уже был в этой ситуации, меня сейчас сложно деморализовать, расстроить или что-то со мной сделать, чтобы у меня опустились руки», — добавил российский боксер.

Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото
Роналду и Месси в России. Главное о финише отбора ЧМ-2018
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
«Реал» предложит Бэйла, Бензема и Модрича за капитана Англии
Посольство РФ в Великобритании пошутило над сборной Англии
РФПЛ: оставить как есть или сократить
«Это позор для США». Что пишут в мире о последнем дне отбора ЧМ
Германия и Франция проведут товарищеский матч 14 ноября в Кельне
Новости
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь