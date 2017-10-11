Боксер Кудряшов назвал Дортикоса номером один в списке желаемых соперников
МОСКВА, 11 окт —
МОСКВА, 11 окт —
Именно Дортикосу Кудряшов в сентябре уступил в рамках ¼ финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Бой завершился победой Дортикоса нокаутом во втором раунде.
«Я бы, наверное, сейчас был бы не я, если бы не назвал Дортикоса, но понимаю, что это на уровне нашего с вами разговора. Естественно я бы хотел отквитаться, то есть этот человек — номер один в моем списке. Мои цели не поменялись, я
Проигрыш кубинцу стал для Кудряшова вторым поражением в карьере. Свое первое поражение россиянин потерпел в ноябре 2015 года в Казани в бою против нигерийца Оланреваджу Дуродолы. В июне 2017 года Кудряшов взял реванш у Дуродолы, нокаутировав соперника в пятом раунде, и завоевал титул чемпиона по версии WBC Silver в первом тяжелом весе.
«Я уже бывал в такой ситуации, и всю эту критику только ленивый, наверное, не высказывает в мой адрес. Я это нормально принимаю, никаких проблем. Я уже был в этой ситуации, меня сейчас сложно деморализовать, расстроить или