Боксер Кудряшов назвал Дортикоса номером один в списке желаемых соперников

Источник: РИА "Новости"

Именно Дортикосу Кудряшов в сентябре уступил в рамках ¼ финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Бой завершился победой Дортикоса нокаутом во втором раунде.

«Я бы, наверное, сейчас был бы не я, если бы не назвал Дортикоса, но понимаю, что это на уровне нашего с вами разговора. Естественно я бы хотел отквитаться, то есть этот человек — номер один в моем списке. Мои цели не поменялись, я по-прежнему хочу быть чемпионом», — сказал Кудряшов, слова которого приводятся на сайте промоутерской компании «Мир бокса».

Проигрыш кубинцу стал для Кудряшова вторым поражением в карьере. Свое первое поражение россиянин потерпел в ноябре 2015 года в Казани в бою против нигерийца Оланреваджу Дуродолы. В июне 2017 года Кудряшов взял реванш у Дуродолы, нокаутировав соперника в пятом раунде, и завоевал титул чемпиона по версии WBC Silver в первом тяжелом весе.