Головкин возглавил рейтинг чемпионов WBC

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Первое место в нем занял казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), владеющий поясом WBC в среднем весе. Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались достижения боксеров и выслуга лет.

«Без сомнений, теперь Головкин боец номер один на планете после того, как Андре Уорд ушел на пенсию. Головкин готовится к еще одной супербитве с “Канело” Альваресом в 2018 году», — говорится в заметке.

Полностью рейтинг чемпионов WBC по версии WBN выглядит следующим образом:

1. Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) средний вес

2. Теренс Кроуфорд (32−0, 23 КО) первый полусредний

3. Майки Гарсия (37−0, 30 КО) легкий вес

4. Кит Турман (28−0, 22 КО) полусредний

5. Висаксил Вангек (44−4−1, 40 КО) второй наилегчаший

6. Ваенхонг Менайотин (48−0, 17 КО) минимальный вес

7. Деонтей Уайлдер (38−0, 37 КО) тяжелый вес

8. Мигель Берчельт (32−1, 28 КО) второй полулегкий

9. Адонис Стивенсон (29−1, 14 КО) полутяжелый вес

10. Гэри Расселл (28−1, 17 КО) полулегкий вес

11. Луис Нери (24−0, 18 КО) легчайший вес

12. Майрис Бриедис (23−0, 18 КО) первый тяжелый

13. Джермелл Чарло (29−0, 14 КО) первый средний

14. Рей Варгас (30−0, 22 КО) второй легчайший

15. Давид Бенавидес (19−0, 17 КО) второй средний

16. Дайго Хига (13−0, 13 КО) Наилегчайший вес

17. Кен Широ (10−0, 5 КО) первый наилегчайший.

Добавим, что недавно Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал немедленный реванш между Головкиным и Альваресом. Представители боксеров уже начали переговоры. Ожидается, что их второй поединок состоится в мае 2018 года.