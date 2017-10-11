Головкин возглавил рейтинг чемпионов WBC
Сайт World Boxing News опубликовал рейтинг лучших боксеров мира среди действующих чемпионов мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сайт World Boxing News опубликовал рейтинг лучших боксеров мира среди действующих чемпионов мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первое место в нем занял казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), владеющий поясом WBC в среднем весе. Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались достижения боксеров и выслуга лет.
«Без сомнений, теперь Головкин боец номер один на планете после того, как Андре Уорд ушел на пенсию. Головкин готовится к еще одной супербитве с “Канело” Альваресом в 2018 году», — говорится в заметке.
Полностью рейтинг чемпионов WBC по версии WBN выглядит следующим образом:
1. Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) средний вес
2. Теренс Кроуфорд (32−0, 23 КО) первый полусредний
3. Майки Гарсия (37−0, 30 КО) легкий вес
4. Кит Турман (28−0, 22 КО) полусредний
5. Висаксил Вангек (44−4−1, 40 КО) второй наилегчаший
6. Ваенхонг Менайотин (48−0, 17 КО) минимальный вес
7. Деонтей Уайлдер (38−0, 37 КО) тяжелый вес
8. Мигель Берчельт (32−1, 28 КО) второй полулегкий
9. Адонис Стивенсон (29−1, 14 КО) полутяжелый вес
10. Гэри Расселл (28−1, 17 КО) полулегкий вес
11. Луис Нери (24−0, 18 КО) легчайший вес
12. Майрис Бриедис (23−0, 18 КО) первый тяжелый
13. Джермелл Чарло (29−0, 14 КО) первый средний
14. Рей Варгас (30−0, 22 КО) второй легчайший
15. Давид Бенавидес (19−0, 17 КО) второй средний
16. Дайго Хига (13−0, 13 КО) Наилегчайший вес
17. Кен Широ (10−0, 5 КО) первый наилегчайший.
Добавим, что недавно Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал немедленный реванш между Головкиным и Альваресом. Представители боксеров уже начали переговоры. Ожидается, что их второй поединок состоится в мае 2018 года.
Первый поединок Головкина и «Канело» состоялся 16 сентября на арене