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13:44 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин возглавил рейтинг чемпионов WBC

Сайт World Boxing News опубликовал рейтинг лучших боксеров мира среди действующих чемпионов мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Reuters

Первое место в нем занял казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), владеющий поясом WBC в среднем весе. Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались достижения боксеров и выслуга лет.

«Без сомнений, теперь Головкин боец номер один на планете после того, как Андре Уорд ушел на пенсию. Головкин готовится к еще одной супербитве с “Канело” Альваресом в 2018 году», — говорится в заметке.

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Полностью рейтинг чемпионов WBC по версии WBN выглядит следующим образом:

1. Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) средний вес
2. Теренс Кроуфорд (32−0, 23 КО) первый полусредний
3. Майки Гарсия (37−0, 30 КО) легкий вес
4. Кит Турман (28−0, 22 КО) полусредний
5. Висаксил Вангек (44−4−1, 40 КО) второй наилегчаший
6. Ваенхонг Менайотин (48−0, 17 КО) минимальный вес
7. Деонтей Уайлдер (38−0, 37 КО) тяжелый вес
8. Мигель Берчельт (32−1, 28 КО) второй полулегкий
9. Адонис Стивенсон (29−1, 14 КО) полутяжелый вес
10. Гэри Расселл (28−1, 17 КО) полулегкий вес
11. Луис Нери (24−0, 18 КО) легчайший вес
12. Майрис Бриедис (23−0, 18 КО) первый тяжелый
13. Джермелл Чарло (29−0, 14 КО) первый средний
14. Рей Варгас (30−0, 22 КО) второй легчайший
15. Давид Бенавидес (19−0, 17 КО) второй средний
16. Дайго Хига (13−0, 13 КО) Наилегчайший вес
17. Кен Широ (10−0, 5 КО) первый наилегчайший.

Добавим, что недавно Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал немедленный реванш между Головкиным и Альваресом. Представители боксеров уже начали переговоры. Ожидается, что их второй поединок состоится в мае 2018 года.

Первый поединок Головкина и «Канело» состоялся 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (Невада, США) и завершился ничьей. Этот результат помог казахстанцу защитить титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, но прервал его серию из 37 побед подряд.

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