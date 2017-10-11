Айтжанов рассказал, какой турнир казахстанские боксеры хотят выиграть в 2018 году

«Команда будет участвовать в Азиатских играх в Индонезии. Перед командой стоит задача — занять первое общекомандное место. В процессе подготовки к турниру будут проведены совместные сборы с сильнейшими сборными мира», — поделился Айтжанов во время отчета ежегодной конференции КФБ.

Наставник сборной страны рассказал, с какими проблемами столкнулся по ходу 2017-го года.

«После Олимпиады состав команды поменялся на 70 процентов. Некоторые лидеры команды проходят реабилитацию после полученных травм. Некоторые завершили спортивную карьеру. Один боксер перешел в профессиональный бокс. В связи с этим, восемь боксеров честь страны на чемпионатах Азии и мира защищали впервые.

Поэтому на чемпионате Азии команда выступила не лучшим образом. Ошибки были учтены и исправлены тренерским советов, что помогло успешно выступить на чемпионате мира, — добавил наставник команды.