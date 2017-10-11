Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Немецкие СМИ рассказали почему российские С-400 покупает весь мир
7 полезных осенних продуктов
Порошенко отреагировал на предложение «продать» Крым России
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму требуемой компенсации
Президент Туркмении подарил Путину алабая
Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас Голден Найтс0
Аризона Койотс0
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксБ2
Оттава Сенаторз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз4
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. НХЛ
12.10
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
12.10
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз6
Филадельфия Флайерз5
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс1
Чикаго Блэкхокс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс1
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина ХаррикейнзОТ1
Коламбус Блю Джэкетс2
Все события
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Известен посев команд при жеребьевке стыков в отборе ЧМ в Европе
Уругвай и Колумбия отобрались на ЧМ-2018, чилийцы не пробились
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
7 полезных осенних продуктов
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
11Пустой «Камп Ноу», разгромные победы МЮ и ПСЖ и другие события выходных
13:43 (мск), источник: Vesti.kz

Айтжанов рассказал, какой турнир казахстанские боксеры хотят выиграть в 2018 году

Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов рассказал о задачах команды на 2018-й год, передает корреспондент Vesti.kz.

«Команда будет участвовать в Азиатских играх в Индонезии. Перед командой стоит задача — занять первое общекомандное место. В процессе подготовки к турниру будут проведены совместные сборы с сильнейшими сборными мира», — поделился Айтжанов во время отчета ежегодной конференции КФБ.

Наставник сборной страны рассказал, с какими проблемами столкнулся по ходу 2017-го года.

«После Олимпиады состав команды поменялся на 70 процентов. Некоторые лидеры команды проходят реабилитацию после полученных травм. Некоторые завершили спортивную карьеру. Один боксер перешел в профессиональный бокс. В связи с этим, восемь боксеров честь страны на чемпионатах Азии и мира защищали впервые.

Поэтому на чемпионате Азии команда выступила не лучшим образом. Ошибки были учтены и исправлены тренерским советов, что помогло успешно выступить на чемпионате мира, — добавил наставник команды.

Напомним, последний мировой чемпионат, который прошел в Германии, казахстанские боксеры завершили с шестью медалями. «Золото» мирового турнира завоевал Кайрат Ералиев (до 56 килограммов).

"У нас застой!". Вице-президент КФБ попросил тренерский штаб национальной сборной Казахстана поднимать свой уровень
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
Куда же без Месси: аргентинцы все же приедут в Россию на ЧМ-2018
Известен посев команд при жеребьевке стыков в отборе ЧМ в Европе
Россию и Украину разведут при жеребьевке Лиги наций УЕФА
Шарапова выиграла стартовый матч на турнире в Тяньцзине
Колосков: Жаль, что украинцы не приедут на ЧМ-2018
Полузащитник «Тоттенхэма» попал в сферу интересов «Барселоны»
Новости
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь