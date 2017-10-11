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13:42 (мск), источник: Vesti.kz

Президент КФБ выставил оценки выступлению казахстанских боксеров на ЧМ-2017

Президент Казахстанской федерации бокса Тимур Кулибаев оценил выступление национальной команды на ЧМ-2017, передает корреспондент Vesti.kz.

«Турнир для Казахстана завершился успешно. Хочу поздравить наших спортсменов, тренерский штаб и болельщиков с успешным выступлением наших боксеров. Очень много молодежи в команде, которая показала очень хороший результат. Это о чем говорит? О том, что в Казахстане ведется планомерная работа с резервом. Молодежь подтягивается и показывает бокс современного уровня.

Хочу отметить успешное выступление нашей команды «Астана Арланс» во Всемирной серии бокса. Они стали трехкратными победителями соревнований. Победили очень сильную команду из Кубы. А кубинская сборная была представлена первыми номерами — это говорит о том, что у нас сильный резерв. Это радует. Это показывает интерес к боксу со стороны молодежи. Мы будем закреплять этот результат, — поделился Кулибаев.

По словам президента федерации, на безубыточный уровень вышла Академия бокса в Алматинской области. Введены в эксплуатацию четыре физкультурно-оздоровительных комплекса в регионах. Рассказал глава федерации и о проблемах.

«В декабре состоятся полуфиналы и финалы Кубка Казахстанской федерации бокса. На бюро Исполкома принято решение… Некоторые областные акиматы не выделяют средства на направление команд. Хочу сказать, что решение бюро Исполкома принято таким образом — команды, которые не участвуют в Кубке Казахстанской федерации бокса, их спортсмены не будут допускаться к чемпионату мира. Я прошу довести руководителей федераций до областных управлений спорта — команды должны выставляться на Кубок Казахстанской федерации бокса», — прокомментировал Кулибаев.

Президент КФБ рассказал, что спортивная организация поддерживает действующего руководителя АИБА Чинг Куо-Ву.

«Позиция Казахстанской федерация бокса остается неизменной. Мы выступаем за верховенство права и закона. За неуклонное следования уставу организации. Урегулирование всех вопросов в правовом русле. Вы знаете, там действительно есть проблемы. Мы сказали, что будем работать с законом руководством АИБА. Суд подтвердил, что полномочия Чинг-Куо Ву действительны», — рассказал Кулибаев.

Напомним, главным турниром года стал чемпионат мира по боксу, который прошел в Германии с 25 августа по 2 сентября. Золотым медалистом состязания стал Кайрат Ералиев (до 56 килограммов). С «серебром» на родину вернулись Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма). «Бронза» у Жомарта Ержана (до 49 килограммов), Абылайхана Жусупова (до 69 килограммов) и Василия Левита (до 91 килограмма).

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