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12:32 (мск), источник: Vesti.kz

Два раза по девять. Какие весовые категории самые популярные в казахстанском профи-боксе

Шестьдесят боксеров из Казахстана активно выступают на профессиональном ринге, и некоторые весовые категории пользуются у них особым спросом. Подробности — в материале корреспондента Vesti.kz.

В мире профессионального бокса среди мужчин 17 весовых категорий, и в трех из них казахстанцев нет. В тоже время, сразу в двух весах отечественных мастеров кожаной перчатки наибольшее количество.

По девять боксеров выступают в первом полусреднем и в среднем весах. Главным отечественными действующими лицами в дивизионах являются не знающие поражений Батыр Джукембаев и Геннадий Головкин.

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Есть еще три категории, где всего по одному представителю из Казахстана. Но это не мешает боксерам на троих выиграть 23 боя и ни одного не проиграть. Полностью список казахстанцев по весам выглядит так:

До 47,6 килограмма (105 фунтов) — минимальный вес;.

— ни одного боксера.

До 48,9 килограмма (108 фунтов) — первый наилегчайший вес;.

— ни одного боксера.

До 50,8 килограмма (112 фунтов) — наилегчайший вес;.

— ни одного боксера.

До 52,1 килограмма (115 фунтов) — второй наилегчайший вес;.

— Мадияр Жанузак (2−0, 0 КО) — 22 года.

До 53,5 килограмма (118 фунтов) — легчайший вес;.

— Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) — 33 года, чемпиона мира по версии WBA (Super)
— Бауржан Абдуллаев (1−0, 1 КО)
— Абылайхан Есентаев (0−1, 0 КО) — 25 лет.

До 55,2 килограмма (122 фунта) — второй легчайший вес;.

— Ержан Залилов (8−0−1, 3 КО) — 24 года
— Айдын Ельжанов (4−0, 3 КО) — 24 года
— Искандер Харсан (2−0, 2 КО) — 20 лет
— Жалгас Сейдахан (0−1, 0 КО) — 23 года.

До 57,1 килограмма (126 фунтов) — полулегкий вес;.

— Мирас Жакупов (2−0, 1 КО) — 27 лет.

До 58,9 килограмма (130 фунтов) — второй полулегкий вес;.

— Бекман Сойлыбаев (11−0, 4 КО) — 27 лет
— Сунгат Ашуов (1−0, 0 КО)
— Станислав Калицкий (1−0, 1 КО) — 20 лет
— Ерик Еркулов (0−2, 0 КО).

До 61,2 килограмма (135 фунтов) — легкий вес;.

— Айдар Шарибаев (6−0, 5 КО) — 28 лет
— Абылайхан Хусаинов (6−0, 5 КО) — 26 лет
— Миржан Жаксылыков (10−3, 4 КО) — 32 года.

До 63,5 килограмма (140 фунтов) — первый полусредний вес;.

— Батыр Джукембаев (9−0, 8 КО) — 26 лет
— Руслан Мадиев (10−0, 4 КО) — 24 года
— Виктор Коточигов (5−0, 2 КО) — 24 года
— Асхат Уалиханов (2−1, 2 КО) — 26 лет
— Даулет Даукенов (2−0, 1 КО) — 24 года
— Жандос Кыдыралиев (1−0, 1 КО) — 22 года
— Жуман Жумабеков (1−0, 1 КО) — 27 лет
— Айдар Амирзаков (0−1, 0 КО) — 26 лет
— Мадияр Мерекебай (0−1, 0 КО).

До 66,6 килограмма (147 фунтов) — полусредний вес;.

— Жанкош Тураров (22−0, 15 КО) — 26 лет
— Бахтияр Эюбов (13−0, 11 КО) — 31 год
— Александр Журавский (13−3, 11 КО) — 32 года
— Бобиржан Моминов (4−0, 4 КО) — 25 лет
— Шынгысхан Тажибай (5−0, 2 КО) — 25 лет
— Амир Тулеуов (2−2, 1 КО) — 21 год
— Мейрбек Сабиров (3−6, 2 КО) — 26 лет.

До 69,8 килограмма (154 фунта) — первый средний вес;.

— Канат Ислам (25−0, 20 КО) — 33 года
— Мадияр Ашкеев (8−0, 4 КО) — 29 лет
— Нурсултан Жанабаев (3−0, 2 КО) — 25 лет
— Ернар Ешенов (6−1, 5 КО) — 22 года
— Айдархан Нуканов (1−0, 1 КО) — 22 года
— Абилхайыр Шегалиев (1−0, 0 КО) — 23 года.

До 72,5 килограмма (160 фунтов) — средний вес;.

— Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) — 35 лет, чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO
— Мейирим Нурсултанов (4−0, 3 КО) — 24 года
— Радмир Ахмедиев (11−1, 8 КО) — 27 лет
— Виталий Азизов (3−0−3, 2 КО) — 31 год
— Жаксылык Кыргызали (2−2, 1 КО) — 20 лет
— Нурбек Мухамедбеков (0−0−1, 0 КО) — 21 год
— Темирлан Раимкулов (1−0−1, 0 КО) — 26 лет
— Азамат Кайрат (1−1, 0 КО) — 26 лет
— Ботир Базарбаев (0−0−1, 0 КО) — 24 года.

До 76,2 килограмма (168 фунтов) — второй средний вес;.

— Айдос Ербосынулы (7−0, 6 КО) — 25 лет
— Нурзат Сабиров (2−0, 2 КО) — 23 года
— Галымжан Канаев (0−2, 0 КО) — 25 лет.

До 79,3 килограмма (175 фунтов) — полутяжелый вес;.

— Али Ахмедов (9−0, 7 КО) — 22 года
— Жанибек Алимханулы (2−0, 2 КО) — 24 года
— Едиль Кожамбердиев (1−0, 1 КО) — 30 лет
— Руслан Чемурзиев (0−1, 0 КО) — 25 лет.

До 90,7 килограмма (200 фунтов) — первый тяжелый вес;.

— Иса Акбербаев (19−0, 14 КО) — 33 года.

Свыше 90,7 килограмма (свыше 200 фунтов) — супертяжелый вес;.

— Руслан Мырсатаев (4−0, 4 КО) — 32 года
— Али Балоев (2−0, 2 КО) — 24 года
— Жан Кособуцкий (1−0, 1 КО) — 28 лет
— Иван Дычко (1−0, 1 КО) — 27 лет
— Даурен Толеген (1−0, 0 КО) — 35 лет.

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