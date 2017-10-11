«Моя машина стоит больше, чем Головкин зарабатывает», или о чем Мейвезер спорил с буйным фанатом

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в Нью-Йорке после предсезонного матча баскетбольного матча «Нью-Йорк Никс», который посетил Мейвезер. На выходе фанаты окружили его машину и один из них стал кричать, что тот убегал от Головкина и что тот боится драться с казахстанцем. В ответ Мейвезер заявил: «Я не испугался GGG».

Ниже предлагаем их разговор.

— Эй, Флойд, дерись с Головкиным. Не бегай от Triple G. Не надо бегать.

— Слушай, ты бокса-то вообще когда-нибудь смотрел. Слушай, я отлично чувствую себя на пенсии.

— Да, да, да. Отлично себя чувствуешь.

— Да, погоди. Дай мне сказать. Я с умом вкладываю деньги. Мы будет стараться развивать наш бизнес.

— Да, ты просто испугался Головкина. Я думаю, ты боишься Triple G.

— Эй, умник. Моя машина стоит больше, чем он зарабатывает.