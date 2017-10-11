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12:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Моя машина стоит больше, чем Головкин зарабатывает», или о чем Мейвезер спорил с буйным фанатом

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший (50−0, 27 КО) вступил в словесную перепалку с буйным фанатом после того, как тот обвинил его в бегстве от чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО).

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в Нью-Йорке после предсезонного матча баскетбольного матча «Нью-Йорк Никс», который посетил Мейвезер. На выходе фанаты окружили его машину и один из них стал кричать, что тот убегал от Головкина и что тот боится драться с казахстанцем. В ответ Мейвезер заявил: «Я не испугался GGG».

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Ниже предлагаем их разговор.

— Эй, Флойд, дерись с Головкиным. Не бегай от Triple G. Не надо бегать.

— Слушай, ты бокса-то вообще когда-нибудь смотрел. Слушай, я отлично чувствую себя на пенсии.

— Да, да, да. Отлично себя чувствуешь.

— Да, погоди. Дай мне сказать. Я с умом вкладываю деньги. Мы будет стараться развивать наш бизнес.

— Да, ты просто испугался Головкина. Я думаю, ты боишься Triple G.

— Эй, умник. Моя машина стоит больше, чем он зарабатывает.

— Я же говорил. Флойд испугался. Что страшно, Флойд? Ты напуган? У нас тут маменькин сынок. У нас тут мальчик недотрога. Сынок. Мастер уклонов. Ничего страшного, мы не виним тебя.

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