«Моя машина стоит больше, чем Головкин зарабатывает», или о чем Мейвезер спорил с буйным фанатом
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд
Инцидент произошел в
Ниже предлагаем их разговор.
— Эй, Флойд, дерись с Головкиным. Не бегай от Triple G. Не надо бегать.
— Слушай, ты
— Да, да, да. Отлично себя чувствуешь.
— Да, погоди. Дай мне сказать. Я с умом вкладываю деньги. Мы будет стараться развивать наш бизнес.
— Да, ты просто испугался Головкина. Я думаю, ты боишься Triple G.
— Эй, умник. Моя машина стоит больше, чем он зарабатывает.
— Я же говорил. Флойд испугался. Что страшно, Флойд? Ты напуган? У нас тут маменькин сынок. У нас тут мальчик недотрога. Сынок. Мастер уклонов. Ничего страшного, мы не виним тебя.