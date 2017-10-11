Сулейман: WBC все еще продолжает рассмотрение дела Александра Поветкина

Источник: РИА "Новости"

Поветкин в декабре 2016 года должен был поспорить за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб спортсмена дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В марте WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок, исключив боксера из рейтинга. Российская сторона подала апелляцию.

«WBC сделает официальное сообщение, как только процесс будет завершен», — сказал Сулейман, отвечая на вопрос о сроках окончания расследования и возвращении боксера в рейтинги организации.