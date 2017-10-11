Сулейман: WBC все еще продолжает рассмотрение дела Александра Поветкина
МОСКВА, 11 окт —
МОСКВА, 11 окт —
Поветкин в декабре 2016 года должен был поспорить за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Перед боем стало известно, что одна из
«WBC сделает официальное сообщение, как только процесс будет завершен», — сказал Сулейман, отвечая на вопрос о сроках окончания расследования и возвращении боксера в рейтинги организации.
Поветкин, который 15 декабря в Екатеринбурге проведет уже второй бой после допинговой истории, находится в рейтинга WBO, IBF, WBA и IBO.