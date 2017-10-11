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10:51 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: Мейвезер уже возвращался ради больших денежных боев. У Головкина есть шанс заманить его

Журналист Майк Чиари в своей заметке на сайте Bleacher Report высказал свое мнение по поводу возможного противостояния между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим (50−0, 27 КО) и обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

Источник: AP 2017

Эта тема стала актуальна на фоне недавнего инцидента, произошедшего в Нью-Йорке, где Мейвезер-младший посетил предсезонный матч баскетбольного матча «Нью-Йорк Никс». На выходе фанаты окружили машину Флойда и стали кричать, что тот убегал от Головкина и что тот боится драться с казахстанцем.

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В ответ Мейвезер заявил: «Я не испугался GGG», добавив, что счатслив после выхода на пенсию.

«Казахстанец проявлял интерес к бою с Мейвезером и ранее, но он так и не состоялся. Отвечая на вопрос о Головкине в мае, Мейвезер выразил уверенность, что GGG станет для него легким противником.

Несмотря на то, что Мейвезер ушел на пенсию, он возвращался ради больших денежных боев, включая его поединок с МакГрегором. Если Головкин собирается заманить Мейвезера, то ему нужно победить «Канело» в потенциальном реванше, — написал автор.

Окончательно о завершении карьеры 40-летний Мейвезер-младший объявил после победы над чемпионом UFC в легком весе Конором МакГрегором, который состоялся 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Бой прошел по правилам бокса и завершился победой американца техническим нокаутом в десятом раунде.

Таким образом, Мейвезер выиграл свой 50-й поединок при отсутствии поражений и побил рекорд Рокки Марчиано, который с 1947 по 1955 год одержал 49 побед (43 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

Сам Головкин неоднократно заявлял, что мечтает провести бой с Мейвезером. Казахстанец даже заявлял о готовности спуститься ради этого в 154 фунта, но этому поединку, видимо, уже не суждено случиться.

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