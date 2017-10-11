СМИ: Мейвезер уже возвращался ради больших денежных боев. У Головкина есть шанс заманить его
Журналист Майк Чиари в своей заметке на сайте Bleacher Report высказал свое мнение по поводу возможного противостояния между
Журналист Майк Чиари в своей заметке на сайте Bleacher Report высказал свое мнение по поводу возможного противостояния между
Эта тема стала актуальна на фоне недавнего инцидента, произошедшего в
В ответ Мейвезер заявил: «Я не испугался GGG», добавив, что счатслив после выхода на пенсию.
«Казахстанец проявлял интерес к бою с Мейвезером и ранее, но он так и не состоялся. Отвечая на вопрос о Головкине в мае, Мейвезер выразил уверенность, что GGG станет для него легким противником.
Несмотря на то, что Мейвезер ушел на пенсию, он возвращался ради больших денежных боев, включая его поединок с МакГрегором. Если Головкин собирается заманить Мейвезера, то ему нужно победить «Канело» в потенциальном реванше, — написал автор.
Окончательно о завершении карьеры 40-летний
Таким образом, Мейвезер выиграл свой 50-й поединок при отсутствии поражений и побил рекорд Рокки Марчиано, который с 1947 по 1955 год одержал 49 побед (43 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.
Сам Головкин неоднократно заявлял, что мечтает провести бой с Мейвезером. Казахстанец даже заявлял о готовности спуститься ради этого в 154 фунта, но этому поединку, видимо, уже не суждено случиться.