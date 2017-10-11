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10:36 (мск), источник: Vesti.kz

Назван соперник Мигеля Котто на его прощальный бой

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе пуэрториканец Мигель Котто (41−5, 33 КО) 2 декабря в Нью-Йорке (США) в своем прощальном поединке на профессиональном ринге перед уходом из бокса встретится с 29-летним американцем Садамом Али (25−1, 14 КО).

Об этом BoxingScene.com сообщил президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, которая представляет интересы Котто. По его словам, «с Али достигнуто устное соглашение, и в течение этой недели сделка будет закреплена документально».

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Гомес также отметил, что «ни один из действующих чемпионов первого среднего веса не был доступен» на 2 декабря. Бой также был предложен некоторым топ-представителям полусредней категории, но и среди тех желающих не нашлось.

Садам Али, как и Котто, выступает под эгидой промоутерской компании Golden Boy Promotions. Американец в прошлом году проиграл бой за вакантный титул WBO в полусреднем весе Джесси Варгасу.

Напомним, что предстоящий поединок должен стать последним в карьере Котто — первого и единственного пуэрториканского чемпиона мира в четырех категориях.

Ранее в качестве возможных соперников Котто для прощального поединка называли чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина, экс-чемпиона мира в этом весе Дэвида Лемье, а также чемпиона мира в легком весе Майки Гарсию.

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