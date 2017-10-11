Назван соперник Мигеля Котто на его прощальный бой
Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе пуэрториканец Мигель Котто (41−5, 33 КО) 2 декабря в
Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе пуэрториканец Мигель Котто (41−5, 33 КО) 2 декабря в
Об этом BoxingScene.com сообщил президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, которая представляет интересы Котто. По его словам, «с Али достигнуто устное соглашение, и в течение этой недели сделка будет закреплена документально».
Гомес также отметил, что «ни один из действующих чемпионов первого среднего веса не был доступен» на 2 декабря. Бой также был предложен некоторым
Садам Али, как и Котто, выступает под эгидой промоутерской компании Golden Boy Promotions. Американец в прошлом году проиграл бой за вакантный титул WBO в полусреднем весе Джесси Варгасу.
Напомним, что предстоящий поединок должен стать последним в карьере Котто — первого и единственного пуэрториканского чемпиона мира в четырех категориях.
Ранее в качестве возможных соперников Котто для прощального поединка называли чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина,