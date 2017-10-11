Назван соперник Мигеля Котто на его прощальный бой

Об этом BoxingScene.com сообщил президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, которая представляет интересы Котто. По его словам, «с Али достигнуто устное соглашение, и в течение этой недели сделка будет закреплена документально».

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Гомес также отметил, что «ни один из действующих чемпионов первого среднего веса не был доступен» на 2 декабря. Бой также был предложен некоторым топ-представителям полусредней категории, но и среди тех желающих не нашлось.

Садам Али, как и Котто, выступает под эгидой промоутерской компании Golden Boy Promotions. Американец в прошлом году проиграл бой за вакантный титул WBO в полусреднем весе Джесси Варгасу.

Напомним, что предстоящий поединок должен стать последним в карьере Котто — первого и единственного пуэрториканского чемпиона мира в четырех категориях.