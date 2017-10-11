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10:35 (мск), источник: Vesti.kz

Проданы все билеты на бой Ломаченко — Ригондо

Поединок чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (9−1, 7 КО) против возрастного кубинского технаря Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО), который состоится 9 декабря в Нью-Йорке (США), распродан. Об этом сообщает vRINGe.com.

Источник: AP 2017

На малую арену комплекса Madison Square Garden, вмещающую 5,5 тысяч зрителей, не осталось ни одного билета за два месяца до боя, сообщил промоутер украинца Боб Арум.

Это уже второй поединок Ломаченко из трех последних, билеты на который организаторы распродали задолго до вечера бокса. На встречу Василий в апреля с Джейсоном Сосой фанаты «разобрали арену» за месяц до боя.

«Сойдутся два величайших бойца в истории любительского бокса. Никогда ещё не было, чтобы в бою на профессиональном ринге подрались двукратные олимпийские чемпионы», — пиарит поединок глава Top Rank.

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