Проданы все билеты на бой Ломаченко — Ригондо

Источник: AP 2017

На малую арену комплекса Madison Square Garden, вмещающую 5,5 тысяч зрителей, не осталось ни одного билета за два месяца до боя, сообщил промоутер украинца Боб Арум.

Это уже второй поединок Ломаченко из трех последних, билеты на который организаторы распродали задолго до вечера бокса. На встречу Василий в апреля с Джейсоном Сосой фанаты «разобрали арену» за месяц до боя.