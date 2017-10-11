Фанаты окружили машину Мейвезера-младшего и обвинили его бегстве от Головкина

Источник: AP 2017

Инцидент произошел в Нью-Йорке, где Мейвезер-младший посетил предсезонный матч баскетбольного матча «Нью-Йорк Никс». На выходе фанаты окружили его машину и стали кричать, что тот убегал от Головкина и что тот боится драться с казахстанцем.

В ответ Мейвезер заявил: «Я не испугался GGG», добавив, что счатслив после выхода на пенсию.

Ранее Флойд также дал понять, что не собирается возвращаться в бокс ради поединка с Головкиным.

Окончательно о завершении карьеры 40-летний Мейвезер-младший объявил после победы над чемпионом UFC в легком весе Конором МакГрегором, который состоялся 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Бой прошел по правилам бокса и завершился победой американца техническим нокаутом в десятом раунде.

Таким образом, Мейвезер выиграл свой 50-й поединок при отсутствии поражений и побил рекорд Рокки Марчиано, который с 1947 по 1955 год одержал 49 побед (43 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.