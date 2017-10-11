Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена «скончавшегося» Хворостовского прокляла журналистов
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
«Прокол»: СМИ о сообщении про смерть Хворостовского
Крым ответил на данные о заселении полуострова народами Сибири
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас Голден Найтс0
Аризона Койотс0
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксБ2
Оттава Сенаторз3
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз4
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз6
Филадельфия Флайерз5
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс1
Чикаго Блэкхокс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс1
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина ХаррикейнзОТ1
Коламбус Блю Джэкетс2
Все события
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
Куда же без Месси: аргентинцы все же приедут в Россию на ЧМ-2018
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
16«Химки» победили ЦСКА и впервые завоевали Кубок Гомельского
11Пустой «Камп Ноу», разгромные победы МЮ и ПСЖ и другие события выходных
10:23 (мск), источник: Vesti.kz

Фанаты окружили машину Мейвезера-младшего и обвинили его бегстве от Головкина

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший (50−0, 27 КО) попал под шквал критики своих фанатов, которые обвинили его в бегстве от чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО). Об этом сообщает TMZ Sports.

Источник: AP 2017

Инцидент произошел в Нью-Йорке, где Мейвезер-младший посетил предсезонный матч баскетбольного матча «Нью-Йорк Никс». На выходе фанаты окружили его машину и стали кричать, что тот убегал от Головкина и что тот боится драться с казахстанцем.

Читайте также
Эдди Хирн: Джейкобс суперзвезда — он побил Головкина

В ответ Мейвезер заявил: «Я не испугался GGG», добавив, что счатслив после выхода на пенсию.

Ранее Флойд также дал понять, что не собирается возвращаться в бокс ради поединка с Головкиным.

Окончательно о завершении карьеры 40-летний Мейвезер-младший объявил после победы над чемпионом UFC в легком весе Конором МакГрегором, который состоялся 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Бой прошел по правилам бокса и завершился победой американца техническим нокаутом в десятом раунде.

Таким образом, Мейвезер выиграл свой 50-й поединок при отсутствии поражений и побил рекорд Рокки Марчиано, который с 1947 по 1955 год одержал 49 побед (43 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

Сам Головкин неоднократно заявлял, что мечтает провести бой с Мейвезером. Казахстанец даже заявлял о готовности спуститься ради этого в 154 фунта, но этому поединку, видимо, уже не суждено случиться.

Достойная смена, или как казахстанская "молодежка" подает пример национальной сборной
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
Куда же без Месси: аргентинцы все же приедут в Россию на ЧМ-2018
Известен посев команд при жеребьевке стыков в отборе ЧМ в Европе
Уругвай и Колумбия отобрались на ЧМ-2018, чилийцы не пробились
Шарапова выиграла стартовый матч на турнире в Тяньцзине
Шайба Анисимова помогла «Чикаго» победить «Монреаль» в НХЛ
Фуркад — Губерниеву: Устал от ваших ложных утверждений
Новости
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь