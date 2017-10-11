Фанаты окружили машину Мейвезера-младшего и обвинили его бегстве от Головкина

Инцидент произошел в
В ответ Мейвезер заявил: «Я не испугался GGG», добавив, что счатслив после выхода на пенсию.
Ранее Флойд также дал понять, что не собирается возвращаться в бокс ради поединка с Головкиным.
Окончательно о завершении карьеры 40-летний
Таким образом, Мейвезер выиграл свой 50-й поединок при отсутствии поражений и побил рекорд Рокки Марчиано, который с 1947 по 1955 год одержал 49 побед (43 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.
Сам Головкин неоднократно заявлял, что мечтает провести бой с Мейвезером. Казахстанец даже заявлял о готовности спуститься ради этого в 154 фунта, но этому поединку, видимо, уже не суждено случиться.