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20:07 (мск), источник: Советский спорт

Устинов и оЧаррование — что бокс грядущий нам готовит?

Прошла еще очень подтвержденная официально информация о том, что 25 ноября в немецком Оберхаузене титул чемпиона мира WBA в тяжелом весе оспорят Александр Устинов и Мануэль Чарр. Выглядит все это очень удивительно.

Источник: Советский спорт

Изначально этот титул должны были оспаривать американец Шэннон Бриггс и пуэрториканец Фрес Окендо. Но Бриггс попался на допинге, и бой заменили целиком. Теперь то ли российскому, то ли белорусскому (на самом деле, это безразлично, так как государство у нас одно, только батьки разные, так бывает в дружных семьях) тяжеловесу Александру Устинову, занимающему второе место в рейтинге WBA предписано встретиться с занимающим в том же почтенном рейтинге четвертое место немцем сирийского происхождения Мануэлем Чарром.

Впрочем, немцем ли? Чарра все больше видят у нас. Он то ли запросил российское гражданство, то ли вот-вот получит его, в связи с чем, как мне кажется, пора ввести новую национальность — россириец. По-моему, звучит гордо и как-то подлинно.

Я совсем немного знаком с Устиновым и рад за него. Почти неизбежная его победа в этом бою, если он действительно состоится, и все это не досужие домыслы, будет почти означать, что он станет официальным претендентом на титул WBA в тяжелом весе, одним из двух, которыми владеет британец Энтони Джошуа.

Говорю не очень уверенно, потому что, хотя WBA возглавляют сплошь брутальные мужики, но сердца у них женские, по крайней мере по части непостоянства. Вот, например, сейчас занимающей первое место в их претендентском рейтинге беглый кубинец Луис Ортис, который должен был драться с чемпионом мира по другой версии, WBC, американцем Деонтеем Уайлдером, попался на допинге, но WBA рассматривает вариант, что он сохранит свою первую позицию в ее рейтинге. В самом деле, такой мужЧина, как ему откажешь?

Кстати, и по поводу Мануэля Чарра и его места в рейтинге WBA есть большие вопросы. У меня, по крайней мере. Да, я знаю, что будущая любовница какого-то английского короля, кажется, Карла II, завоевала его сердце, упав с лошади во время охоты. Дело в том, что-то немногое, что в то время торчало из платья, было у девушки не слишком удачным, а вот ноги оказались хоть куда, что отметил не только король, но и все, кто увидел эту сцену.

Так вот, видимо, кто-то в WBA оценил красоту ног Мануэля и был ими совершенно оЧаррован, когда он два года назад был жестко и живописно нокаутирован нынешним чемпионом мира по версии WBC в категории до 90,7 кг латышом Майрисом Бриедисом. Кстати, Бриедис в день боя тогда весил вряд ли больше, чем когда проводил свой последний поединок с кубо-ирландцем (сейчас в боксе много людей смешанных национальностей) Майком Пересом. Так что, по сути, Чарр, весивший килограммов на четырнадцать больше соперника, тогда проиграл бойцу более легкой весовой категории.

И я, конечно, в курсе, что свой последний бой, десятираундовый, состоявшийся в сентябре, Чарр блистательно выиграл по очкам, а противником его был сам албанец Сефер Сефери. То, что мы его плохо знаем, говорит лишь о нашем дремучем невежестве, а не о том, что рейтинги WBA составляются то ли курам на смех, то ли непосредственно курами. Заметьте: я не сказал петухами, так что прошу занести в протокол, что никого не оскорбил. Может быть, это жены руководителей WBA составляют рейтинги этой организации, а назвать женщину курочкой — это очень даже мило.

Что же мы имеем в сухом остатке, если его можно назвать сухим? Что Александру Устинову представляется шанс стать первым номером в рейтинге WBA и обязательным претендентом на титул этой организации, которым владеет Энтони Джошуа. Шанс, если разобраться, печальный. Потому что-либо его у Устинова отберут, либо ему действительно придется драться с британцем. Какой из этих невеселых вариантов печальнее, я даже не знаю. Боюсь, что второй.

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