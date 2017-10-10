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19:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент АИБА отстранён от выполнения обязанностей

Президент АИБА Ву Чинг Куо отстранён от выполнения обязанностей.

Такое решение приняла дисциплинарная комиссия этой организации. В вину Ву Чинг Куо вменяется несколько пунктов.

На сегодняшний день АИБА практически доведена до банкротства, а её долговые обязательства составляют почти 12 млн фунтов. Также функционер пытался уволить нескольких членов исполкома, таким образом желая помешать принятию нескольких решений этим органом. Кроме того, скандальный руководитель намеревался заблокировать созыв внеочередного конгресса АИБА, сообщает RTE.

Не последнюю роль в давлении на Ву Чинг Куо сыграл и ряд скандальных судейских решений, которыми были омрачены турниры под эгидой АИБА. Выполнять роль руководителя организации, вероятно, будет бывший президент Итальянской федерации бокса Франко Фальчинелли.

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